開車載母衝高雄南寮漁港 軍人獲救 失智母身亡

海巡署彌陀安檢所所長葉國強先搭漁船趕到轎車墜海地點，救出男駕駛送醫。 （海巡署提供）

2024/03/25 05:30

〔記者蘇福男、黃良傑／高雄報導〕高雄現役軍人黃姓男子昨中午開車載著母親直衝彌陀南寮漁港，所幸海巡人員第一時間發現展開搶救，黃男獲救生還，但黃母被救起送醫急救仍不治。

高雄市岡山警分局調查，黃男（卅八歲）為職業軍人，與哥哥均未婚，因父母離異，兄弟兩人與母同住，平時少有互動，近年來黃母（六十八歲）罹患嚴重失智症，由兩名兒子照顧。

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昨中午十二時許，黃男開車載著母親外出，當車子行經彌陀南寮漁港時，黃男先下車搬開紐澤西護欄，隨後加速衝往漁港航道墜海。

當時海巡署彌陀安檢所值班人員發現對岸航道有轎車墜海，立即通報警消單位趕往救援，安檢所長葉國強協調友好漁民開船趕到墜海地點搜救。葉國強先下水救出駕駛座的黃男，黃男獲救時意識清醒，頭部撕裂傷，上岸後送醫無大礙，後來趕至現場支援的海巡潛水人員接力下潛搜救，於一時左右將已無意識的黃母拖帶出水面，救護人員處置後送醫搶救仍不治。

衛福部︰照護失智有4類服務

高市衛生局表示，此案是否為長照悲歌仍待確認，不方便評論；衛福部則對於失智長輩的照護資源，提供四類支持，包括「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「喘息服務」，「照顧及專業服務」方面則有居家服務、日間照顧、小規模多機能服務、家庭托顧。家人的喘息服務資源是讓辛苦的照顧者獲得適當休息，由其他人或機構來照顧被照護者；或是遇到看護工請假，需要其他照顧資源來支援。

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