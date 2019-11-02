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韓粉自爆為了韓國瑜要改姓 韓辦呼籲「保持理性」

韓辦呼籲韓粉們「理性一點」。

韓辦呼籲韓粉們「理性一點」。

2019-11-02 09:38:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨立委蔣萬安今年5月吐露「韓粉都是比較沒理性，也說不出為什麼支持他」，害自己的臉書被韓粉出征灌爆，近日有韓粉為了宣誓挺韓，竟打算把自己改姓「韓」，結果家人不支持還吵翻天，對此，韓辦呼籲韓粉們「理性一點」。

有韓粉在挺韓的臉書社團發文指出，自己今天和家人吵架了，原因是想把姓改成韓，但家人不支持，該名韓粉特地上網發文取暖，與網友互動回文中，還稱自己的父親警告他，「如果要改就死出去」。

韓粉們見狀各表意見，有韓粉認為不該為了挺什麼人就盲目崇拜，但也有韓粉支持「想做什麼就去做，這樣才能讓人看到韓家軍挺韓的決心」，甚至還有韓粉讚聲，說自己想把兒子改名為「國瑜」也被罵。

對此，韓辦指出，市長非常感謝支持者的熱情，但也希望支持者們「保持理性」，將對市長的支持轉化為了解詳細政策、明年1月11日踴躍投票、達到下架民進黨目標，市長也會努力為人民打造安居樂業的未來。

有韓粉為了宣誓挺韓，竟打算把自己改姓「韓」，結果家人不支持還吵翻天。（記者黃佳琳翻攝）

有韓粉為了宣誓挺韓，竟打算把自己改姓「韓」，結果家人不支持還吵翻天。（記者黃佳琳翻攝）

韓粉透露為了宣誓挺韓，竟打算把自己改姓「韓」，結果家人不支持還吵翻天。（記者黃佳琳翻攝）

韓粉透露為了宣誓挺韓，竟打算把自己改姓「韓」，結果家人不支持還吵翻天。（記者黃佳琳翻攝）

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