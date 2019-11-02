為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

為不分區尋求支持？ 吳敦義下週四與藍委餐敘

黨主席吳敦義下週四要與黨籍立委餐敘，被解讀吳在為自己擔任不分區立委尋求支持，但立法院國民黨團總召曾銘宗否認。（資料照）

黨主席吳敦義下週四要與黨籍立委餐敘，被解讀吳在為自己擔任不分區立委尋求支持，但立法院國民黨團總召曾銘宗否認。（資料照）

2019-11-02 10:15:43

曾銘宗否認：例行黨團餐會

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨正值不分區立委提名作業，卻傳出黨主席吳敦義下週四要與黨籍立委餐敘，被解讀吳在為自己擔任不分區立委尋求支持；立法院國民黨團總召曾銘宗否認說，這是例行的黨團餐會，因為有人建議邀請黨中央，才邀請吳敦義和2位副主席前來，很單純。

近來各國民黨立委辦公室陸續接到曾銘宗通知，親自邀約餐敘，並提及吳敦義會出席，也讓藍營立委私下議論，莫非吳是在為自己的不分區立委排名尋求支持；但也有人認為，以吳敦義的個性，不會在這種「大鍋炒」場合談這種事。

曾銘宗受訪證實餐敘一事，但他強調，這不是吳敦義發起，而是黨團在會期前的例行餐敘，因為有人建議可以邀請黨中央與會，他才特別邀請吳敦義與兩位副主席曾永權、郝龍斌前往。

由於國民黨目前正值不分區立委提名作業，吳敦義幾乎已確定被排入名單，這場餐會也讓外界解讀是在尋求黨籍立委支持，但曾銘宗再次強調，這場餐會真的很單純，是黨團聚餐，想與黨中央交流意見，不是吳敦義發起。

對於吳敦義納入不分區立委名單引發黨內波瀾，不具名立委說，吳敦義不是不能放入不分區名單，但可以放在安全名單邊緣，能讓人看見他衝刺政黨票的決心，否則待在安全名單中等著拿立委，不免讓人覺得「吃相難看」。（10:54更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
趙少康提不分區「夢幻名單」吳、馬、朱入列 朱立倫：有利有弊
2019-11-01 11:16

趙少康提不分區「夢幻名單」吳、馬、朱入列 朱立倫：有利有弊
列不分區惹議 吳敦義：我當過三屆立委
2019-11-01 05:30

列不分區惹議 吳敦義：我當過三屆立委
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
國民黨不分區挨批老人名單 朱立倫疾呼：給年輕人機會
2019-10-31 14:54

國民黨不分區挨批老人名單 朱立倫疾呼：給年輕人機會
列不分區傳反彈 吳敦義連說5次「沒有關係」
2019-10-30 21:12

列不分區傳反彈 吳敦義連說5次「沒有關係」
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播