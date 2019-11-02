為不分區尋求支持？ 吳敦義下週四與藍委餐敘

黨主席吳敦義下週四要與黨籍立委餐敘，被解讀吳在為自己擔任不分區立委尋求支持，但立法院國民黨團總召曾銘宗否認。（資料照）

2019-11-02 10:15:43

曾銘宗否認：例行黨團餐會

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨正值不分區立委提名作業，卻傳出黨主席吳敦義下週四要與黨籍立委餐敘，被解讀吳在為自己擔任不分區立委尋求支持；立法院國民黨團總召曾銘宗否認說，這是例行的黨團餐會，因為有人建議邀請黨中央，才邀請吳敦義和2位副主席前來，很單純。

近來各國民黨立委辦公室陸續接到曾銘宗通知，親自邀約餐敘，並提及吳敦義會出席，也讓藍營立委私下議論，莫非吳是在為自己的不分區立委排名尋求支持；但也有人認為，以吳敦義的個性，不會在這種「大鍋炒」場合談這種事。

請繼續往下閱讀...

曾銘宗受訪證實餐敘一事，但他強調，這不是吳敦義發起，而是黨團在會期前的例行餐敘，因為有人建議可以邀請黨中央與會，他才特別邀請吳敦義與兩位副主席曾永權、郝龍斌前往。

由於國民黨目前正值不分區立委提名作業，吳敦義幾乎已確定被排入名單，這場餐會也讓外界解讀是在尋求黨籍立委支持，但曾銘宗再次強調，這場餐會真的很單純，是黨團聚餐，想與黨中央交流意見，不是吳敦義發起。

對於吳敦義納入不分區立委名單引發黨內波瀾，不具名立委說，吳敦義不是不能放入不分區名單，但可以放在安全名單邊緣，能讓人看見他衝刺政黨票的決心，否則待在安全名單中等著拿立委，不免讓人覺得「吃相難看」。（10:54更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法