賀錦麗敗選內幕曝光！光是歐普拉一場座談會就燒掉台幣8137萬

9月19日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，左）與歐普拉（Oprah Winfrey）一同出席在密西根州法明頓山（Farmington Hills）舉行的「團結美國」線上集會。（法新社）

2024/11/18 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》最新披露，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在競選期間，單場脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）主持的座談會，支付高達250萬美元（約新台幣8137萬元），金額是先前傳出100萬美元的2.5倍。這筆天價支出，只是其耗資16億美元（約新台幣520億元）競選經費中的冰山一角。

賀錦麗最終在11月5日的總統大選中慘敗給共和黨候選人川普。川普以312張選舉人票的優勢勝出，創下自1988年以來最大勝選差距。更甚者，共和黨不僅贏得白宮，更同時掌控參眾兩院，加上保守派在最高法院維持6比3的優勢，實現關鍵權力的全面掌控。

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深入檢視賀錦麗競選團隊的開銷，15週造勢期間平均每週消耗1億美元的驚人數字背後，藏著一連串令人咋舌的支出。為打造超級巨星陣容，競選團隊重金網羅歐普拉、Lady Gaga、碧昂絲（Beyoncé）、邦喬飛（Bon Jovi）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）和凱蒂佩芮（Katy Perry）等一線巨星，光是明星演出費用就高達數千萬美元。

在密集造勢的十月，團隊為確保候選人行程順暢，在短短兩週內就在私人專機上花費260萬美元。選戰最後一週，更砸下90萬美元在拉斯維加斯全球最大LED螢幕「巨蛋」上投放廣告。競選團隊的日常開銷同樣奢華，從精品冰淇淋店的近9000美元消費，到外送平台高達1.5萬美元的支出，處處展現「大手筆」作風。

這場耗資16億美元的選戰不僅以失敗收場，更讓民主黨陷入2000萬美元債務危機。即使選戰已經結束，支持者仍持續收到募款請求，引發黨內對競選策略的檢討聲浪。

面對天價製作費爭議，歐普拉透過Instagram親自澄清：「我個人並未收取分毫。這筆費用全數用於現場製作，包括舞台設計、燈光、攝影機、工作人員薪資等必要支出。」

相較之下，川普陣營採取成本效益較高的宣傳策略，包括在全球最受歡迎的podcast節目《羅根體驗秀》（Joe Rogan Experience）免費露面，獲得數千萬次點閱率。如此強烈的對比，不禁讓人質疑民主黨「重金製作」的選戰策略是否適得其反。

10月25日，在休斯頓舉行的競選集會上，流行天后碧昂絲（Beyoncé，右）與民主黨總統候選人副總統賀錦麗（Kamala Harris，左）在台上擁抱。（美聯社）

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