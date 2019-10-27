挑戰台南第6選區立委 洪秀柱：人生最困難的選戰

南市立委參選人洪秀柱（前左四）、蔡淑惠（前左三）出席南市中央軍事院校校友會活動、向退役官兵拉票造勢。（記者王俊忠攝）

2019-10-27 17:02:24

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市立委參選人洪秀柱今天中午參加台南市「中央軍事院校校友會」聯誼活動。洪秀柱坦承，參選台南市第6選區立委是她始料未及的1場戰役，因為台南是國民黨的艱困選區，確是她人生最困難的選戰，但愈困難，她愈要接受挑戰，給年輕人一個示範，若能勝選，會積極培養優秀年輕人接班。

南市中央軍事院校校友會在台糖長榮酒店改選理監事幹部，洪秀柱與同黨第5選區立委參選人蔡淑惠、市議員王家貞、前立委高思博等人都到場為洪秀柱、蔡淑惠與韓國瑜拉票，現場當選聲浪此起彼落。

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洪秀柱表示，她下來台南選立委，跑到現在，對選情感到有信心，雖然台南選區很綠，但跑行程拜票時對她冷漠的人真的很少數，她也說，黨主席卸任後並未規劃到台南選立委，到台南打這1仗是始料未及，因為實在對情勢演變看不下去，才決定跳下來參選，這場仗的確是她人生最困難的選戰，但愈是困難的地區，她愈要來開疆闢土，相信能給年輕人1個示範，「我70歲都能這麼衝撞了，年輕人更要有衝撞的本事」。

洪秀柱談到國軍保家衛國時暗批民進黨高層，昔日古寧頭大捷、八二三炮戰，對方認為那是國、共戰爭、與台灣無關，如今選舉到了，紀念古寧頭、八二三活動，對方都跑去紀念了，目的在拉攏國軍選票，行徑實在令人不齒，這種政府只能用無良、霸道、不要臉來形容，讓人受不了，必須讓它下架，否則再痛苦4年，台灣會沒有未來！

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