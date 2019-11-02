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台美逾十國網攻實兵演練 美方助台強化資安

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，台美兩國4日起共同舉辦的大規模網路攻防演練，參與演練人數有7、80人。（資料照）　

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，台美兩國4日起共同舉辦的大規模網路攻防演練，參與演練人數有7、80人。（資料照）　

2019-11-02 09:55:44

〔記者李欣芳／台北報導〕台美兩國官方將自4日起首度聯合舉辦為期5天大規模網路攻防演練，據悉，屆時將有日本、澳洲、捷克與馬來西亞逾十國資安團隊共同參與，並由美國、馬來西亞與捷克扮演進攻者角色，模擬攻擊我金融機關等關鍵基礎設施，台灣資安團隊則負責防守，美方將在第5天與我政府官員舉行座談會進行資安防護的檢討與交流，美國以具體行動協助台灣強化資安。

行政院資安處與美國在台協會（AIT）合作，將於下週一到下週五共同舉辦首次國際聯合網路演練。下週一開幕式將由AIT代理處長谷立言及台灣國安會諮詢委員李德財致詞，行政院副院長陳其邁則預定下週三到場。AIT認為，這項聯合演習是年度「大規模網路攻防演練」的一環，彰顯美台在資安領域快速成長的合作關係。

根據規劃，前兩天由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是針對所學到的經驗教訓進行討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，這次台美共同舉辦的大規模網路攻防演練，主要內容是進行網攻的實兵演練，議程前兩天由美方主導教育訓練，講師也由美方派過來，將模擬北韓駭客攻擊台灣的金融機構等關鍵基礎設施。

Kolas說，包括行政院科技政委吳政忠、政院資安處處長簡宏偉等政府官員將到場，政院國土安全辦公室、政院洗錢防制辦公室、金管會與台北市政府也都派代表參與，至於美方也會有官員參與，但職銜、層級，要由美方來回答，總共參與演練的人數有70、80人。

據了解，雖然這次的網攻實兵演練，主要是模擬北韓駭客攻擊我金融機關等關鍵基礎設施，而非模擬中國網軍發動攻擊，不過，我知情官員表示，台灣資安的最大威脅者，當然是中國！

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