「翟神」駁智慧販賣機洩個資 資安學者點出致命盲點

2019-10-08 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市教育局在校園全面推行建置智慧販賣機，但家長擔心孩童購買含糖飲料，昨又掀起恐洩漏個資聲浪，「翟神」、北市府顧問翟本喬則反駁，指三方串通才能把消費內容連到個資。但資安專家、成大教授李忠憲仍點出一個致命盲點，「智慧自動販賣機仍可針對整個學校的ID做隱私侵害和學校學生的追蹤」。

「身為小學生的家長，我最在乎的是含糖飲料和零食再度進入校園的問題，糖對小朋友健康的影響，可能比隱私被侵害更嚴重。」李忠憲在臉書表示，身兼悠遊卡董事的翟本喬說，學校和悠遊卡的公司才有包括學號等詳細的個資，自動販賣機的廠商只有卡號和消費明細（其實還有消費時間），這個說法表面上好像解決了侵犯隱私的問題。

李忠憲指出，但其實這說法有一個致命的盲點，即使三方的資料沒有串接，把人工智慧自動販賣機放在學校裡面，可以針對整個學校的ID做隱私侵害和學校學生的追蹤，「例如某台機器放在某某貴族中小學裡面，在這個學校消費的所有卡號，還有消費的內容，都會被廠商給掌握。」

李忠憲認為，如果資料被存心不良的人掌握了，就會知道這些卡號學生的家庭是比較有錢的，對於這個族群可以造成某種程度的傷害、詐騙，甚至綁架。他也提到，有了這些卡號以後，在校外人工智慧自動販賣機就可以即時追蹤哪一張卡現在正在哪裡消費，且若販賣機旁有監視攝影機，人跟卡就互相對照起來，這是非常基本簡單的ID追蹤技術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法