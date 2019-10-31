為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

防範中國網攻 美台首次大規模網路演練下週登場

防範中國網攻，美國台灣首次大規模網路攻防演練下週登場。美國在台協會（AIT）今天表示，美台首次國際聯合網路演練，將於下週一舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。（資料照）

防範中國網攻，美國台灣首次大規模網路攻防演練下週登場。美國在台協會（AIT）今天表示，美台首次國際聯合網路演練，將於下週一舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。（資料照）

2019-10-31 16:02:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕防範中國網攻，美國台灣首次大規模網路攻防演練下週登場。美國在台協會（AIT）今天表示，美台首次國際聯合網路演練，將於下週一舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。

AIT與行政院資安處合作，將於下週一到週五共同舉行首次國際聯合網路演練。

AIT今天預告說明，這項聯合演習是年度「大規模網路攻防演練」的一環，彰顯了美台在資安領域快速成長的合作關係，AIT代理處長谷立言及台灣國安會諮詢委員李德財並將在週一開幕式中致詞。

AIT指出，屆時將有超過10個國家的資安專家參與此次「大規模網路攻防演練」，前兩天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是就學到的經驗教訓進行討論。

AIT處長酈英傑9月時就曾預告此項活動，表示美台首次共同舉辦的這項大規模網路攻防演練，將匯集近15國代表，共同因應社交工程、關鍵基礎設施、及金融犯罪等各種網路攻擊。

此外，酈英傑當時也透露，正在研擬成立台灣的「國際網路安全卓越中心」，以聚焦推動太平洋島國的能力，為5G科技建立基於民主的全球網路標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網路攻擊威脅逾百億元 全球資安人力缺口達293萬人

網路攻擊威脅逾百億元 全球資安人力缺口達293萬人
大規模網路間諜集團 Winnti幕後黑手是中國

大規模網路間諜集團 Winnti幕後黑手是中國
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
張善政：中國將台灣當成網攻的試驗場

張善政：中國將台灣當成網攻的試驗場
自由共和國》林宗男、吳瑞北、李忠憲、孫宏民、范俊逸／建設智慧國家 有賴資安磐石

自由共和國》林宗男、吳瑞北、李忠憲、孫宏民、范俊逸／建設智慧國家 有賴資安磐石
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播