防範中國網攻 美台首次大規模網路演練下週登場

防範中國網攻，美國台灣首次大規模網路攻防演練下週登場。美國在台協會（AIT）今天表示，美台首次國際聯合網路演練，將於下週一舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。（資料照）

2019-10-31 16:02:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕防範中國網攻，美國台灣首次大規模網路攻防演練下週登場。美國在台協會（AIT）今天表示，美台首次國際聯合網路演練，將於下週一舉行開幕式，超過10國資安專家聚集台北，進行實戰網路演習。

AIT與行政院資安處合作，將於下週一到週五共同舉行首次國際聯合網路演練。

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AIT今天預告說明，這項聯合演習是年度「大規模網路攻防演練」的一環，彰顯了美台在資安領域快速成長的合作關係，AIT代理處長谷立言及台灣國安會諮詢委員李德財並將在週一開幕式中致詞。

AIT指出，屆時將有超過10個國家的資安專家參與此次「大規模網路攻防演練」，前兩天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是就學到的經驗教訓進行討論。

AIT處長酈英傑9月時就曾預告此項活動，表示美台首次共同舉辦的這項大規模網路攻防演練，將匯集近15國代表，共同因應社交工程、關鍵基礎設施、及金融犯罪等各種網路攻擊。

此外，酈英傑當時也透露，正在研擬成立台灣的「國際網路安全卓越中心」，以聚焦推動太平洋島國的能力，為5G科技建立基於民主的全球網路標準。

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