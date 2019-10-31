有官方的影子！中國駭客入侵 擷取電訊商敏感通訊紀錄

資安公司「火眼」（FireEye）10月31日發布的威脅報告，指與中國政府有關係的駭客團體「APT41」今年多次利用在電訊服務商伺服器植入資料擷取程式，暗中擷取用戶簡訊內容、通訊紀錄。網路安全風險示意圖。（路透檔案照）

2019-10-31 23:25:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕資安公司「火眼」（FireEye）10月31日發布的威脅報告指出，與中國政府有關係的駭客團體「APT41」今年多次利用在電訊服務商伺服器植入資料擷取程式，暗中擷取用戶簡訊內容、通訊紀錄，其中遭鎖定的使用者包括外國政府、軍方高層。

「火眼」這份報告指出，APT41今年夏天起至少4次利用此手法入侵電訊系統，藉由植入資料擷取程式MESSAGETAP，在電信用戶不知情下，擷取其提及政治、軍事或情報機構領袖、或者與中國政府不同調的政治運動等關鍵字的簡訊（SMS）內容，「數千個電話號碼被鎖定，包括數名中國可能有興趣的外國高層人員」。

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火眼高階活動總監史東（Steven Stone）說，被鎖定者「不會知道你的訊息往來正被外人擷取，因為你的手機並未被感染（惡意軟體）」。這些駭客還能竊取目標用戶的詳細通話紀錄，包括通話對象號碼、通話時間、持續多久等，不過，無法讀取使用WhatsApp、iMessage等點對點加密通訊軟體的訊息。

報告說，已知APT41鎖定過4家電信服務商、1家大型旅行服務業者和醫療服務機構。報告未指明遭入侵系統商及其所在地，只說是在「通常是中國的戰略競爭者的國家」，但是目前所知沒有美國政府官員。

APT意指「進階持續威脅」（Advanced Persistent Threat），報告說該團體最早自2012年起「進行受政府支持的網路竊密任務以及旨在牟利的入侵行動」。

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