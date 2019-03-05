美網路安全報告︰中國駭客目標增強海軍實力

2019-03-05 16:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國著名網路安全公司火眼（FireEye）4日發表研究報告，披露名為APT40的中國駭客組織細節。報告稱，至少早於2013年已經運作的APT40，被認為獲中國政府支持，運作的具體目標，在於增強中國海軍現代化實力。報告更指出，APT40近來特別針對「一帶一路」有戰略重要的國家及地區下手，包括香港、柬埔寨、比利時、德國、香港、菲律賓、馬來西亞、挪威、沙烏地阿拉伯、瑞士、美國及英國。

該報告由5名專家署名撰寫，指出APT40的網攻行動，主要目標鎖定工程、運輸和國防領域的公司，這些公司很多是掌握海洋科技。報告稱，APT40還針對專於海事問題的大學研究部門，研究人員相信，APT40集中於海洋及海軍科技，最終是支援中國建設遠洋海軍的野心。

這份報告表示，APT40被認為由中國政府支持的理由，是該組織選擇目標的方式。此外，該組織使用的惡意軟體，也與被截獲的其他中國駭客行動中使用的軟體近似。另一個可疑跡象是APT40是依中國標準時間運作，而APT40的指令及控制網域最早註冊地點都在中國。

APT40通常使用釣魚程式，再部署惡意軟體，織還利用網站和服務器的漏洞發動攻擊。

報告揭露，APT40持續追蹤中國的傳統目標，並且試圖獲取與東南亞選舉組織有關的情報。研究人員稱，這些行動，可能與中國在南中國海的爭端，以及中國的「一帶一路」倡議有關。報告又稱，儘管公眾對APT40的關注有所增加，但它仍然定期開展網路間諜活動，預計至少在中短期內，APT40的活動還將繼續。

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