川普訪中帶馬斯克、庫克等16美企高層 黃仁勳未受邀

川普（右）預計5月13日至15日訪問中國，白宮官員透露，包括特斯拉執行長馬斯克（左）在內，屆時將有16名企業高層隨行。（歐新社）

美國總統川普預計將於5月13日至15日訪問中國，白宮官員透露，屆時將會有16名企業高層隨行，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等人，輝達執行長黃仁勳沒有受邀。

綜合外媒報導，白宮官員透露16名隨行企業高層名單，包括：

蘋果執行長庫克

特斯拉執行長馬斯克

波音執行長歐特柏格

黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）

奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）

Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）

貝萊德集團（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink）

高盛（Goldman Sachs）執行長所羅門

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）

萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）

Visa公司執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）

嘉吉（Cargill）執行長賽克斯（Brian Sikes）

光電設備、材料供應商「Coherent」執行長安德森（Jim Anderson）

因美納（Illumina）執行長泰森（Jacob Thaysen）

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思科：CEO因本週發布財報不出席

思科（Cisco）公司發言人指稱，執行長羅賓斯（Chuck Robbins）原本在此次川普訪中行程的受邀名單之中，但思科本週將發布財報，所以屆時不會出席。消息人士11日透露，輝達執行長黃仁勳沒有受邀，原因在於白宮此次訪問重點聚焦於農業、商業與航空事務等等，例如波音客機訂單是重中之重。

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