鋒面滯留！各地天氣不穩 北部明後天雨勢明顯

今日天氣逐漸轉為不穩定，花東地區有局部短暫陣雨、中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今（12）日滯留鋒面於華南形成、台灣附近水氣增多，天氣漸轉不穩定，花東地區有局部短暫陣雨、中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地低溫約22至24度，白天北部、東半部高溫為28至30度，中南部約32至35度，南部近山區平地或河谷有機會出現36度左右高溫，民眾在戶外活動須注意補充水分。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

週三（13日）至週五（15日）受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，週三至週四雨勢最明顯，北部地區有廣泛持續的陣雨或雷雨，並有可能出現局部大雨。週五鋒面南移，中南部地區有短暫陣雨或雷雨。

週六（16日）起鋒面遠離，週六至下週一（18日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，5/16（六）基隆北海岸有零星短暫陣雨。

本週三至下週一各地高溫預測，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖23至29度，中部29至31度，南部31至32度；低溫方面，北部、中部及宜花20至23度，台東及澎湖23至24度，南部24至25度，金門20至21度，馬祖19~20度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 26 ~ 33 28 ~ 33 25 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法