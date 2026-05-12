川普淡化中國侵台威脅 稱將與習近平討論軍售與黎智英案

美國總統川普表示，他將與中國國家主席習近平討論對台軍售議題，並預測北京不會奪取這個自治的民主政體。（歐新社）

美國總統川普11日表示，他將與中國國家主席習近平討論美國對台灣的軍售議題，並預測北京不會奪取這個自治的民主政體。

法新社報導，當被問到美國是否應繼續向台灣出售武器時，川普沒有直接回答，僅表示：「我將與習主席討論這件事。」

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川普在本週前往北京前向媒體表示：「習主席希望我們不要這麼做，而我會進行討論。這是我將討論的眾多事情之一。」

美國僅承認北京，但根據美國國內法「台灣關係法」，美國必須向台灣提供武器，以便台灣能夠自我防衛。

根據1982年的「6項保證」，這是美國轉向承認北京後對台政策的重要基礎，美國表示不會就對台軍售問題與北京「事先諮商」（consult）。

在美國聯手以色列攻擊伊朗後，外界擔憂中國可能利用美軍分身乏術及彈藥減少的機會，試圖奪取台灣，但川普似乎淡化這種可能性。

川普在提及俄羅斯入侵烏克蘭後，談到台灣時表示：「我認為這不會發生。」「我想我們會沒事的。我與習主席的關係非常好。他知道我不希望那種事發生。」

但川普也說，美國距離台灣「非常、非常遙遠」，至於習近平，「他只有67英里遠。」

川普說：「這有一點差別。但你知道，台灣獲得來自日本以及該地區國家的許多支持。」

台灣控制的金門群島距離中國海岸僅2公里（1.2英里），但台灣本島距離中國大陸約160公里（100英里）。

川普還表示，他將再次要求習近平釋放香港壹傳媒集團創辦人黎智英。黎智英今年2月被判處20年徒刑，對這位高齡78歲且健康狀況欠佳的人來說，形同死刑。

然而，川普似乎也對中國的立場表示理解。在2019年這個前英國殖民地爆發大規模民主抗議活動後，中國對香港展開嚴厲鎮壓。

川普在談到黎智英時說：「他為中國製造了許多動盪」，「他試圖做正確的事。他沒有成功，進了監獄，而人們希望他能出來。」「我也希望能看到他獲釋。所以我會再次提起他的事。」

黎智英的理念在美國獲得廣泛支持，包括媒體權益倡導者，以及因黎智英虔誠的天主教信仰而受到吸引的保守派基督徒。

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