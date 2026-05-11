澤倫斯基推「無人機外交」大成功！近20國洽談合作 解能源燃眉之急

烏克蘭總統澤倫斯基今（11）日證實，目前已有近20個國家表達與烏克蘭進行無人機貿易合作的意願，其中4份協議已經正式簽署。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基今（11）日證實，目前已有近20個國家表達與烏克蘭進行無人機貿易合作的意願，其中4份協議已經正式簽署。自今年2月底伊朗戰爭爆發以來，澤倫斯基積極將烏克蘭在戰場上的無人機專業技術轉化為外交籌碼，藉此爭取能源供應與農產品市場，以及強化與他國的國防合作。

據《路透》報導，自2月底伊朗戰爭爆發以來，澤倫斯基就積極利用烏克蘭在無人機戰事中累積的專業技術，在出訪中東及歐洲期間達成多項外交與軍事協議。他今日在社群平台X發文指出，目前有將近20國處於不同階段的洽談中，其中4項協議已完成簽署，且首批合約正準備執行。

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澤倫斯基在貼文中表示，烏克蘭將與世界其他地區展開新的安全合作架構，但未具體說明是哪些國家。他同時提到，受益於這些外交協議，烏克蘭已開始獲得必要數量的燃料供應，這對於穩定戰時能源安全具有重大意義。

澤倫斯基的「無人機外交」已取得顯著進展。今年4月，烏克蘭分別與德國、挪威及荷蘭簽署國防與無人機協議；3月底，則與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國建立長期安全夥伴關係。此外，上個月澤倫斯基與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）針對國防及能源議題達成多項協議。

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