立委質疑資安危害清單遲未公布 政院：會影響產業貿易

2019-10-16 09:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院原擬在7月底公布禁止公務機關採購危害國家資通安全產品清單，遲至今日清單仍未公布。民進黨立委劉世芳今日在立法院內政委員會問及清單進度，行政院秘書長李孟諺表示，一直在朝這方向研擬，有評估清單會對產業及對貿易造成影響。

劉世芳質疑，現在10月了還沒有看見廠商清單？先前新聞已揭露許多危害資通訊安全的報導，中山大學有海康威視監視器，北市府有採購中國製監視器，後來都沒有下文，政院之前說要公布清單，現在處理進度如何？

李孟諺答詢說，針對有危害國家資安的產品，4月19日是頒布處理原則，一直在朝這方向在研擬，有評估會對產業及貿易造成影響，世界上有12個國家有在評估，包含日本、加拿大、英國、法國等國家，另有19個國家不予禁止，有5個國家是禁止的。

劉世芳批評，不要都沒有動作，沒有相關清單，威脅最嚴重一定是來自最敵對的國家，卻還要考慮會不會對廠商有影響，這實在非常奇怪。

劉世芳表示，沒有公布禁止清單，限制使用原則都是空的，這些產品不是危害你家或我家，而是危害國安，政院一定要有方向。

政院資安處長簡志偉補充表示，資安處目前持續對產品本身技術進行研擬，也對各縣市政府有加強宣導，在採購法上可以不採購外，在清單沒公布前，這些事情還是可以做的；李孟諺最後承諾，已經掌握到部分，會用通案性來處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法