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婦聯會欲捐贈200億不當黨產 黨產會批：這是分錢不是做公益

婦聯會對外宣布開放公益團體申請，待與黨產會官司勝訴後，將提撥200億元財產捐做公益。對此，黨產會痛批，婦聯會無權處分不當黨產，這是「散財童子」分錢，並不是做公益。（資料照）

婦聯會對外宣布開放公益團體申請，待與黨產會官司勝訴後，將提撥200億元財產捐做公益。對此，黨產會痛批，婦聯會無權處分不當黨產，這是「散財童子」分錢，並不是做公益。（資料照）

2019-11-01 08:52:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會對外宣布開放公益團體申請，待與黨產會官司勝訴後，將提撥200億元財產捐做公益，並稱有200多個團體來申請，政府所設「特種基金」是有政治目的。對此，黨產會痛批，婦聯會無權處分不當黨產，這是「散財童子」分錢，並不是做公益。

黨產會發言人施錦芳受訪表示，做公益要用合法手段，婦聯會欲捐贈的200億元已被認定為不當黨產，依法須移轉國有，婦聯會無權可以逕自處分，或主張要將收歸國有的財產捐贈出去。

施錦芳指出，婦聯會除了當年蔣宋美齡在中國大陸取得的2.4億元財產是合法財產外，其餘388億元勞軍捐結餘款項，是屬於透過黨國專制所取得的不當黨產。

黨產會已經祭出處分令移轉國有，但台北高等法院裁定停止執行，所以尚未收歸國有納入特種基金，雙方仍在訴訟中，須待最高行政法院判決結果，才能知道何時能進入國庫。

施錦芳批評，婦聯會所宣稱的「做公益」，從婦聯會近十年金流資料來看，大部分比例都捐給國民黨及其基金會，婦聯會是國民黨附隨組織，相關處分效力都還在，婦聯會無權對勞軍捐不當黨產主張要捐贈給公益團體。

據調查，婦聯會稱要「捐贈」結果卻跳票早有前例，在辜嚴倬雲擔任主委時代，面對黨產會追查曾一度發函衛福部，表達要捐贈160億元做公益，最後食言不捐，這次在財產被認定為不當黨產後，又宣布要提供公益團體申請共200億元，黨產會則研判這是一枚有「政治手段」的空包彈。

施錦芳痛批，388億元是要收歸國有的不當黨產，婦聯會怎可先喊要捐出去，這種由婦聯會少數高層決定就要將國產撒出去，怎能說是做公益？這就像是把偷來的錢分出去，只是在分錢，不是做公益，「婦聯會到底做了什麼公益，只是在分錢而已！」

她強調，婦聯會主委雷倩、婦聯會常委們沒能力吞下這筆不義之財，就開這種「空包彈」讓公益團體申請，想廣發英雄帖攏絡社福團體來對抗政府，不當黨產應收歸國有至「特種基金」，由國家進行監督後，依法分配做公益，而不是讓婦聯會當「散財童子」，將這些錢以做公益名義發出去。

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