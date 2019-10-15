婦聯會若轉為政黨 黨產會︰不影響處分

2019-10-15

〔記者楊淳卉、涂鉅旻、羅綺、溫于德／台北報導〕婦聯會將於十月十六日召開會員代表大會，決定是否轉型為政黨。黨產會副主委施錦芳昨天受訪表示，黨產會尊重婦聯會的決定，該決定並不會影響黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織及不當黨產收歸國有處分的效力。

辜嚴登報聲明「早已不參與會務」

婦聯會前主委辜嚴倬雲昨在報紙刊登聲明，指「年事已高、健康狀況不佳」，早已不參與婦聯會之事務。

不過，辜嚴在二○一七年十二月被內政部撤換其婦聯會主委一職，辜嚴不服此行政處分，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，婦聯會也向內政部提告。

由於立院二○一七年底三讀通過的「政黨法」規範，現已立案的政治團體，內政部將輔導於兩年內轉換為政黨，屆期未轉換者將廢止立案。以時程估算，婦聯會等相關團體，須在今年十二月六日前完成轉換，否則內政部可依法命其解散，而婦聯會預計明日召開大會，決定未來走向。

施錦芳受訪指出，據她了解，辜嚴已經回國，由於先前黨產會與婦聯會就財產進行協商時，婦聯會主委雷倩主張協商，但婦聯會內部由力主與黨產會對決一派占上風。辜嚴刊登聲明，可能是要表態她與明日會員大會無關。

黨產會︰辜嚴想與明天大會切割

施錦芳說，案件因涉及婦聯會財產被黨產會認定不當取得並移轉為國有的處分，目前婦聯會聲請停止執行，還有相關訴訟，婦聯會未來即使轉型為政黨，也不會影響處分效力，最後還是要看司法裁決。

雷倩昨受訪表示，辜嚴前主委最了解婦聯會的運作狀況，婦聯會面對民進黨和黨產會的嚴厲打壓，現在最重要的就是求生存和求發展。至於週三大會是否會討論婦聯會可能轉型為政黨？婦聯會不回應。

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