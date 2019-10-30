婦聯會撥200億做公益？ 黨產會PO長輩圖：什麼時候還錢

網傳婦聯會捐出200億，開放各公益團體申請。對此，黨產會強調，「免申請！現在就能做公益！社福、教育、長照，國家把關」。（圖擷取自臉書＿不當黨產處理委員會）

2019-10-30 22:48:55

〔即時新聞／綜合報導〕網傳「婦聯會將提撥200億元，捐贈給國內各公益團體，開放大家申請、日後撥款」。對此，黨產會在臉書分享精美「長輩圖」澄清、闢謠指出，婦聯會名下的「不當黨產」，應還給國家，用於全民，而婦聯會無權動用該筆款項。

婦聯會日前（22日）表示要捐出200億作公益，並開放國內各公益團體向婦聯會提出申請。而近來，網路上也流傳相關訊息：「婦聯會將提撥200億元，捐贈給國內各公益團體，開放大家申請、日後撥款」。

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對此，黨產會昨（29）日在臉書發文指出，婦聯會名下財產有387億來自從全民手上強收的「勞軍捐」，屬不當黨產，應還給國家、並用於全民。而這筆387億的款項收回後，將專款專用、設立「特種基金」，如社福、長照、教育等事項，並按照國家預算規定審理、把關，讓做公益也安心。

黨產會也在留言中指出，根據調查婦聯會10年（2007-2016）間的「捐款」流向：其中高達5成是「捐給」婦聯會自己、而3成多是國民黨相關團體，剩餘的才是公益。

黨產會提醒，如果有婦聯會的朋友想為社會公益盡一份力，黨產會也備有「專人服務還錢專線」（02-2509-7900）。讓網友直呼，「免申請，專門窗口交辦！」

而風格相當溫馨的「長輩圖」，也立即吸引網友目光，忍不住讚嘆「這張長輩圖製作的好精美！」、「感謝大大無私分享！」對此，黨產會也表示，歡迎民眾廣傳轉發、澄清闢謠。

黨產會在留言中指出，根據調查婦聯會10年（2007-2016）間的「捐款」流向：其中高達5成是「捐給」婦聯會自己、其中3成是國民黨相關團體，剩餘的才是公益。（圖擷取自臉書＿不當黨產處理委員會）

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