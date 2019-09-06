獨家》辜嚴倬雲回台了！婦聯會「組黨」期限只剩3個月

2019-09-06 14:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前婦聯會主委辜嚴倬雲回台了！行政院黨產會調查婦聯會170箱資料銷毀案，去年對涉及侵占及銷毀檔案的辜嚴倬雲等3人，具狀向台北地檢署告發；知情人士透露，去年農曆年前搭機赴美未歸的辜嚴倬雲，已於2個多月前返台，回台後曾經至振興醫院，現擔任振興醫院榮譽董事長。

據黨產會調查，振興醫院為婦聯會創會主委蔣宋美齡一手創立，婦聯會早年以勞軍捐費用，興建215戶職務官舍送給振興醫院。另在1985年，婦聯會捐出10億元給振興蓋骨科醫療大樓；近十年婦聯會也捐5.2億元給振興，用在興建行政宿舍大樓及第二醫療大樓。

據指出，振興醫院現任董事長為知名律師陳長文，前振興董座辜嚴倬雲為榮譽董事長，為因應黨產會調查附隨組織及黨產問題，振興醫院的法律業務，已委由國內知名法律事務所負責。

另一方面，「政黨法」規定，政治團體須於今年12月7日前修改章程轉換成政黨，若屆期未轉換，將廢止立案許可。

知情人士提及，辜嚴倬雲被前內政部長葉俊榮撤換主委後，不服處分已對內政部提起行政訴訟。

辜嚴從自美返台後，立案為政治團體的婦聯會，未來若要轉型成政黨，現任主委雷倩能否說服「鷹派」勢力及旗下分會支持，辜嚴態度將是關鍵。

據透露，國民黨主席夫人蔡令怡、前台北市長郝龍斌夫人高閬仙等人，去年2月在婦聯會會員大會，堅決反對與內政部簽署行政契約，總會意見最後遭到「鷹派」勢力投票翻盤。

婦聯會今年若要轉成政黨，也須召開會員大會取得會員同意，目前距「政黨法」最後期限僅剩3個月，婦聯會至今未召開會員大會，未來能否順利組黨，得先過旗下會員這一關。

知情人士分析，既然辜嚴倬雲回台，也透過訴訟爭取恢復婦聯會主委一職，未來主委是否會「鬧雙包」？還是婦聯會要比照振興醫院方式，讓辜顏當婦聯會榮譽主委，然後雷倩擔任主委？組黨一事若無「輩分夠」辜嚴出面協調，恐難說服分會那些人。

他表示，婦聯會財產高達388億元，已被黨產會認定為不當黨產須收歸國有，因婦聯會不服處分，雙方目前在法律訴訟中。假設婦聯會順利轉成政黨，未來黨產案件更勝訴，當388億元財產解凍後，「婦聯黨」將成為國內最有錢的政黨。

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