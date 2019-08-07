雷倩嗆直球對決！婦聯會資產被凍興訟 黨產會否認處分違法

2019-08-07 20:11

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會今年3月間決議，婦聯會屬於國民黨附隨組織，且持有388億元為不當黨產，應移轉國有，其中包含381億元現金存款與股票、公告現值約6億元不動產；婦聯會不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院今天首度開庭審理，雷倩在律師陪同親自到庭，並質疑原處分違法，但遭黨產會否認。

婦聯會律師主張，黨產會原處分有違法之處在於，首先是婦聯會只有兩週時間為聽證或調查報告做準備，比起黨產會長達數月時間準備，顯有落差；再者，黨產會未依婦聯會請求再開聽證會，原處分作成前也未斟酌全部聽證紀錄，程序具嚴重瑕疵。

但黨產會律師認為，黨產條例第14條雖規定、應經「公開聽證程序」才能作出處分，但與行政程序法第108條規定、應依「聽證紀錄」作成處分不同，所以黨產會才未逐一論述理由，卻不影響合法性，且聽證程序完畢後，婦聯會仍可提出書面意見作補充。

法院庭末諭知候核辦。

雷倩庭後強調，黨產會作成原處分具有違憲之虞，且黨產會任意用推定方式，剝奪小老百姓、機關財產，實際上卻是台灣最大憲政危機，盼法院能作出一個正義判決；雷倩也說，面對黨產會不當指控，婦聯會會直球對決，用事實真相爭取婦聯會持續生存，現階段最重要任務就是「爭生存、爭名譽。」

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