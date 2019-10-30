玄機！中市參選人今年發最多的文宣品是這個

陳柏惟推出印有自己肖像的菜瓜布文宣，很受民眾歡迎（記者蘇金鳳攝）

2019-10-30 13:28:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要讓選民加深印象，除了勤跑基層，另一項就是文宣品，一般文宣品多為面紙及ＭＯＭＯ紙、扇子，但中市民進黨等泛綠立委參選人的文宣品，除了推出糖果文宣品、色鉛筆，竟不約而同推「菜瓜布」文宣品，因為菜瓜布太實用，成為最搶手的文宣品。

泛綠共推第二選區立委參選人陳柏惟因經費不足，很多文宣品都是別人所送，日前就有民眾送給陳柏惟多箱的菜瓜布作為文宣品，因為菜瓜品很實用，送給選民不會亂丟，因此選民都很喜歡，但因數量有限，陳柏惟都親自送，希望能加深選民印象。

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第三選區無黨籍的立委參選人洪慈庸則是推出色鉛筆、口罩、便利點及菜瓜布的文宣品，目前放在服務處及未來所成立競總可索取，洪慈庸在舉辦活動時也會發放，服務處表示，這些文宣品都很受歡迎，尤其菜瓜布更受婆婆媽媽喜愛。

第七選區的立委參選人何欣純則是發放貼紙、糖果、菜瓜布等，貼紙的設計愈來愈可愛，而且還粉紅色，糖果則是一小包一小包，內附有文宣，小朋友超喜歡，而菜瓜布則是婦女選民所青睞，非常搶手。

由於第五選區立委的莊競程知名度較不足，認為菜瓜布當文宣發，效果奇佳，目前也在趕印中，將附有自已肖像文宣的菜瓜布贈送給選民，最能打動婆媽的心。

洪慈庸除了推菜瓜布文宣，也贈送色鉛筆文宣，打動媽媽們的心（記者蘇金鳳攝）

何欣純發放菜瓜布文宣品，很受婆媽歡迎（記者蘇金鳳攝）

莊競程正趕製與蔡英文合照的菜瓜布文宣，達到提名知名度效果（記者蘇金鳳攝）

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