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郝龍斌批蔡政府廢除印花稅 建議柯對蘇貞昌大聲拍桌

國民黨副主席郝龍斌今上午與台北市立委參選人、台北市議員於台北市議會開記者會，批蔡政府廢除印花稅，呼籲票投國民黨，眾人還象徵性刺破綠氣球，以藍氣球凸顯北市印花稅少逾49億元。（者郭安家攝）

國民黨副主席郝龍斌今上午與台北市立委參選人、台北市議員於台北市議會開記者會，批蔡政府廢除印花稅，呼籲票投國民黨，眾人還象徵性刺破綠氣球，以藍氣球凸顯北市印花稅少逾49億元。（者郭安家攝）

2019-10-30 12:33:35

〔記者郭安家／台北報導〕明年選舉剩73天，國民黨副主席郝龍斌今上午與台北市立委參選人、台北市議員於台北市議會開記者會，批蔡政府廢除印花稅，呼籲票投國民黨，郝說只要能多數執政，一定會修法把它變回來。郝還點名台北市長柯文哲，指很遺憾柯到現在沒強烈發聲，他建議柯跟行政院長蘇貞昌反映，蘇聽不到的話，柯可以大聲拍桌告訴蘇「我們反對！」

不過，現場媒體原本要提問郝龍斌，關於國民黨不分區立委名單挨批「老人名單」、柯文哲劍指2024總統大位、柯幕僚稱鴻海集團創辦人郭台銘會幫忙2024等政治議題。記者會後，郝對媒體說「等等回來」受訪，並與前立委林郁方並肩離開現場，但郝抵達議會門口，就直接上保母車離去，傻眼的媒體狂奔到車旁堵麥，郝仍匆匆閃離。

國民黨台北市黨部邀北市8區立委參選人及黨籍議員，在稍早記者會上齊聲抨擊蔡政府，並質疑北市第1選區（天母北投）民進黨立委吳思瑤、第2選區（士林大同）立委何志偉沒把關印花稅。

但要幫8選區參選人造勢的記者會，唯獨第2選區立委參選人孫大千缺席，黨部說明，孫本來回覆會到場，但臨時說要幫國民黨總統參選人韓國瑜跑行程。

郝龍斌致詞則質疑，民進黨過去3年不談廢除印花稅，選舉時就要廢除，是政治選舉考量，9合1大選後國民黨執政16縣市，民進黨就將印花稅當選舉工具，箝制地方政府，壓榨藍營政府來輸血綠營中央政府。郝還批說，蘇貞昌在地方敗選，包括現在內閣很多成員也是敗選，在沒有民意基礎下組敗選團隊，「今天來壓榨我們地方勝選團隊」，完全不符合民意需求。

郝龍斌說，雖然中央講將來用統籌分配款解決，可是完全沒立法、入法、公式，將來只憑中央一句話，過去民進黨政府跳票前科歷歷在目，這絕不可靠。

郝龍斌指，印花稅總財源120億元左右，北市受損約50億元左右，對地方建設發展影響非常大；很遺憾看到柯文哲到現在沒有強烈發聲，為了捍衛台北市民權益、為了自主財政、不要接受中央施捨。郝說，「我不反對，甚至建議如果柯文哲市長跟蘇貞昌院長講話的聲音，蘇貞昌聽不到的話，柯可以大聲拍桌告訴蘇院長我們不接受、我們反對印花稅」。

國民黨副主席郝龍斌今上午與台北市立委參選人、台北市議員於台北市議會開記者會，批蔡政府廢除印花稅，呼籲票投國民黨。（記者郭安家攝）

國民黨副主席郝龍斌今上午與台北市立委參選人、台北市議員於台北市議會開記者會，批蔡政府廢除印花稅，呼籲票投國民黨。（記者郭安家攝）

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