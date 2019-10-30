板新二期通水替蘇巧慧鋪市長路？蘇貞昌笑答…

被媒體詢問替蘇巧慧鋪路新北市長，害得她有些無奈的笑出來。（記者邱書昱攝）

2019-10-30 12:31:17

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天到新北市板橋參加板新二期供水改善計畫第二階段通水儀式，但外界傳出他的女兒、立委蘇巧慧的選區許多建設由中央埋單，被質疑培養成為下屆新北市長。對此，蘇貞昌笑說，供水計畫在13年前當行政院長時就下令要求，對於新北跨選區的立委都是有益的，喝水不需要分藍綠。

蘇貞昌表示，新北市副市長陳純敬都希望他常來新北，終於等到期盼十多年的翡翠水庫通水，有人說是為了兩個月後的選舉而來，但其實早在擔任台北縣長時就認為不能喝翡翠水對台北縣民不公平，因此13年前任行政院長就要求此計畫。

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蘇貞昌說，能夠共飲翡翠水對於新北跨區的立委一定是希望地方建設能夠做起來，喝水大家不分藍綠、不要噴口水。

媒體也詢問，這些政績是否讓蘇巧慧能夠對抗國民黨總統參選人韓國瑜？他說，蘇巧慧還很嫩，不會跟韓國瑜對抗。

有趣的是，媒體詢問替蘇巧慧鋪路市長？站在一旁的立委柯志恩望向一旁的蘇巧慧微笑，蘇也露出看似無奈地笑容把手搭在柯志恩肩上，可見兩人的好交情。

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