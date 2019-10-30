拚連任又顧罹癌女 余天存款約414萬元、房貸1671萬餘元

新北市三重區現任民進黨立委余天宣布續拚連任，根據監察院最新一期「廉政專刊」，余天、李亞萍夫婦名下無不動產，存款約414萬元，房屋貸款1671萬餘元，並申報結婚戒指等珠寶價值1200萬元，另有事業投資天萍傳播公司與欣天麗傳播公司390萬餘元。（資料照）

2019-10-30 12:53:06

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市三重區現任民進黨立委余天宣布續拚連任，再加上要照顧罹癌的女兒余苑綺，蠟燭兩頭燒。根據監察院最新一期「廉政專刊」，余天、李亞萍夫婦名下無不動產，存款約414萬元，房屋貸款1671萬餘元，並申報結婚戒指等珠寶價值1200萬元，另有事業投資天萍傳播公司與欣天麗傳播公司390萬餘元。

余天今年補選上三重立委後，71歲的他又被民進黨徵召，披戰袍拚連任，李亞萍曾嘆先生積極投入政治，「又老又窮」。2011年余天任立委時的財產申報，與妻子李亞萍名下有2筆位於台中市北屯區的土地，存款250萬8655元，同時負債1992萬5338元。

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根據監察院最新一期的「廉政專刊」指出，兩人名下沒有土地、房屋，存款414萬3292元，余天背負1671萬1370元房貸，兩人投資390萬元經營天萍與欣天麗傳播公司。

此外，余天、李亞萍夫婦持有珠寶、古董、字畫，總價1200萬元，其中包括結婚戒指價值200萬，余天的玉戒、手錶各100萬，李亞萍的藍寶石、紅寶石、玉珮、彩鑽戒指、手鐲，總價為800萬。

余天、李亞萍的女兒余苑綺日前產下第二胎兒子後，經檢查證實直腸癌復發，近日進行化療。週刊報導，為了防止余苑綺癌細胞復發，李亞萍曾砸百萬元購買鹿胎盤素療程，無奈病情仍未獲得控制，但李亞萍今否認，強調「我們不可能砸這麼多錢去買那個，綺綺是那麼嚴重的病，一定會去諮詢醫生！」她仍感謝大家持續為女兒祈福，她也會繼續堅強面對。

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