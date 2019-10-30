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選戰倒數出奇招！立委推「大餅胖卡」免費發雞蛋糕超吸睛

吳秉叡與何淑峯今早在勵輝國際幼兒園發送免費雞蛋糕和爆米花。（記者周湘芸攝）

吳秉叡與何淑峯今早在勵輝國際幼兒園發送免費雞蛋糕和爆米花。（記者周湘芸攝）

2019-10-30 12:54:45

〔記者周湘芸／新北報導〕2020選戰倒數，各參選人紛紛出奇招吸引目光，新北市第4選區（新莊）現任立法委員吳秉叡力拚連任，即日起推出「大餅胖卡」餐車，首日上午到勵輝國際幼兒園發送200多份免費雞蛋糕、爆米花和政見小物，同日下午4點也將到和興街發送，盼用親民形式與選民拉近距離。

吳秉叡有別在立法院嚴肅問政形象，今早化身吸血鬼裝扮，邀請市議員何淑峯一同到幼兒園製作雞蛋糕、與小朋友互動。「大餅胖卡」餐車除印有蔡英文總統與吳秉叡照片，盼2020能攜手連任，更有吳秉叡Q版圖像，並以名子中的「秉」字做為品牌標誌，樣式可愛吸引小朋友目光。

吳秉叡競選辦公室主任翁震州說明，現今選舉模式已和過去不同，不同年齡層選民要透過不同方式互動，希望藉此方式能拉近與年輕選民的距離。

翁震州指出，除即日起至11月2日分別在和興街、雙鳳里辦公室、裕民里辦公室和成功幼稚園前以萬聖節主題發送300至500份雞蛋糕和爆米花，未來也會因應節慶、季節以不同主題、品項持續與選民接觸，希望用嶄新的方式讓民眾了解競選政見和理念。

吳秉叡即日起至11月2日將在新莊各區發送雞蛋糕和爆米花。（記者周湘芸攝）

吳秉叡即日起至11月2日將在新莊各區發送雞蛋糕和爆米花。（記者周湘芸攝）

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