國民黨新北第4選區立委提名陳明義 對戰吳秉叡

2019-07-27 11:02

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨在新北市立委第四選區（新莊區75里）提名初選民調結果揭曉，將由現任市議員陳明義代表參選，挑戰現任民進黨立委吳秉叡。

國民黨在新北第4選區立委提名，原希望協調老將出馬，但因都有個人生涯規劃考量而作罷，最後由陳明義及陳茂嘉二人登記黨內初選，於7月24日至26日進行民意調查。

新北市黨部於今日上午公布民調結果，由市黨部主任委員李乾龍主持，現場在雙方候選人及民調專家學者見證下，進行兩家民調結果拆封，經統計由陳明義勝出。

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