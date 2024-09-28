納入「非紅供應鏈」 26家美國無人機業者來台

美國無人機訪團近日來台，外交部長林佳龍23日於台北賓館接待。（圖擷取自林佳龍臉書）

2024/09/28 23:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕26家美國無人機、反無人機系統廠商近日來台，與台灣業者、政府官員及軍方人員會面，並進行廠商媒合，據透露，原本為期3天的討論與參訪，因反應熱絡，不少美國業者又多停留幾天，南下參訪台灣無人機廠商，在美國大力推動「非紅供應鏈」政策下，台灣將納入美方無人機產業鏈。

美國在台協會（AIT）與美國商務部規劃「台灣無人機系統與反無人機系統市場開發代表團」，於23日到25日訪台，除赴中科院參訪外，也舉行「無人機系統與反無人機系統B2B終端用戶配對貿易團」，進行產業供應商的媒合。

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據指出，美方無人機訪團行程，全由AIT一手規劃，相當低調與保密。AIT事先請我方推薦台灣無人機業者名單，我方提出名單以「台灣卓越無人機海外商機聯盟」為主，但後續媒合配對，仍由AIT安排。

據悉，訪團行程原訂到25日，但不少美國業者26日又南下參訪台灣無人機廠商，直到27日才離台，顯示雙方「相談甚歡」，合作意願相當高。至於美方未來是直接向台灣採購或與台灣合作生產，以及此行是否已和我業者簽約，尚未對外透露。

官員指出，經濟部10日宣示成立無人機海外商機聯盟，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，也特地選在23日、訪團來台首日，召開誓師大會，具特殊意義。除美國訪團來台外，聯盟也將於10月中組團赴美、日及立陶宛，爭取國際合作。

對於台美合作，國防部長顧立雄曾表示，受限於現實，「我們不適合用自己的品牌」，官員認為，應是指中科院生產的部分，民間無人機廠商沒有「貼牌」的問題。

另據了解，美方無人機訪團來台期間，中科院全程陪同，外傳美方對中科院的「劍翔」反輻射無人機系統表示興趣，至於未來是否「貼牌」合作？官員並未否認，他僅強調，在美方力推非紅供應鏈的同時，利用各種機會促成中科院與國外廠商合作生產，以及由中科院提供關鍵組件加入國際供應鏈等作法，是我國建立無人機民主供應鏈努力方向，「不會放過任何機會」。

至於美國今年1月公布首份「國防產業戰略」中，明確指出台灣為「友岸外包」的全球網絡成員，除無人機外，還有其他哪些產業合作？官員表示，具體項目還在洽談中。

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