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不再研發無人機？中科院駁斥：勿以單一人事案推論產業政策

中科院說，絕無報載放棄無人機研製情事，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。（資料照）

中科院說，絕無報載放棄無人機研製情事，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。（資料照）

2024/09/28 20:47

〔記者吳哲宇／台北報導〕中科院26日證實航空所長齊立平將於10月1日去職，還傳出航空所4位副所長同時全部撤換，引發猜測中科院是否不再研發自製無人機？中科院駁斥，絕無報載放棄無人機研製之情事，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。

中科院說，中科院銜命負責嘉義民雄航太暨無人機產業園區建置，自當持續為國內無人機產業未來前瞻規劃，確保產能靭性與技術優勢，絕無報載放棄無人機研製之情事，媒體僅自以單一任滿職務調整人事案而推論產業政策，實為假訊息。

中科院自創建以來，自力研發之各項武器裝備與系統，皆通過軍種作戰測評後量產，並不斷優化創新提升，力求在日新月異的戰爭需求中，確保國軍戰力與時俱進，軍規無人機相關功性能，俱已在各式演習中展現，並獲外商探詢邀請共同生產加入國際供應鏈，足見具有一定的產品優勢。考量國內無人機產業，以滿足國軍防衛作戰需求為第一優先外，亦同時著眼接軌於整個國際市場。

中科院指出，針對少數媒體一再以「獨家」方式，試圖以中科院正常人事調整擅作不實報導，中科院籲請媒體應善盡查證之責，以正視聽。

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