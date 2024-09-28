台獨聯盟座談會 陳柏宏：水面無人載具對台海防衛作戰幫助最大

台灣安保協會28日舉辦「戰場無人，無人戰場」座談會，由台灣安保協會副秘書長何澄輝主持、台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏（見圖）主講、台灣安保協會研究員陳冠憲與談。（記者廖振輝攝）

2024/09/28 20:06

〔記者吳哲宇／台北報導〕俄烏戰爭使各界注意到無人載具對於戰場的影響，台灣獨立建國聯盟今天下午舉行座談會，專家表示，在各種無人載具中，以水下無人載具、無人艇等對台海防衛作戰幫助最大，因為可以有效遏止、殺傷敵方艦隊，台灣四面環海，政府可借重民間力量發展。

台灣獨立建國聯盟今天下午舉行「戰場無人 無人戰場－無人科技新趨勢與未來地緣衝突圖像」座談會，邀請台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏、台灣安保協會研究員陳冠憲、台灣安保協會副秘書長何澄輝與談。

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陳冠憲表示，無人載具除了無人機，還有無人船、無人車等，其中無人飛機在研發製造的3大重點是航空機械、感測器、AI，目前發展較困難的是AI領域，包含軟體與硬體，但這也是台灣目前有優勢之處。

針對未來無人戰場的趨勢，陳柏宏分析，軍事對抗與戰爭，永遠都是矛與盾之間的對決，現在無人機看起來好像是勢不可擋，但這是因為過去都沒有想到要防備無人機的攻擊，而現在將小型無人機當作自殺式無人機攻擊落單士兵、擊毀戰車等案例，對戰場大局來說都無關緊要，俄烏戰爭的烏軍對俄軍產生重大殺傷，主要還是傳統的砲兵層級。

陳柏宏表示，以台灣目前防空能力，對抗中國的中、大型無人機沒問題，但未來台海決戰的關鍵在水下無人載具、水面無人艇，因為台灣海峽雖然給台灣戰術上很大緩衝空間。也要思考如何反制中國無人艇，因為無人載具只是眾多手段的一部分，仍需靠各種配套，才能交織完整防禦、多種進攻手段。

至於台灣無人科技發展趨勢，陳冠憲建議，台灣是海島型國家，無人機是受使用情境高度影響的，必須先確定使用情境、任務目的，才能決定這架無人機功能要如何發展，因此是高度客製化的產品。使用上應先思考使用情境，進而研發出符合使用情境的無人載具產業，進而推廣到菲律賓、印尼等同樣遭受中國灰色地帶侵擾威脅的南海諸國。

陳柏宏指出，台灣無人機廠商並不可能沒看到一定產量以上的訂單，就自己耗資投入產能。這將是影響台廠投入發展生產的關鍵，因此要先思考，要投入什麼供應鏈，政府才會有辦法去支持。

台灣安保協會28日舉辦「戰場無人，無人戰場」座談會。（記者廖振輝攝）

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