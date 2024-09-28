為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

這位局長很難約？ 高市議員簡煥宗苦等1個月 喊話「下週開議見」

高市議員簡煥宗。（記者王榮祥翻攝）

高市議員簡煥宗。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/28 21:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗想約高市府某局長碰面討論議題，不料該局長竟說要等「1個月」，簡煥宗委請秘書確認，對方卻沒回應，簡煥宗無奈之餘只好等待，苦等月餘卻還是沒任何消息，今天喊話「不用約了，下週開議見」。

簡煥宗指出，每次議會開議前或有新任局處長就職，都會有首長主動聯繫想到服務處拜訪，他通常都會婉拒，因為自己當過政務官、知道局處真的都很忙，有事情再約時間處理就好。

他進一步提到，日前有位被譽為年輕清新，甚至是明日之星的新任局處首長，主動連繫想拜訪，還說看什麼時間都可以，當時想說剛好有事情要跟這位局長討論，於是喬開既定行程，希望可快點見面解決問題，但那位新局長卻說「不行」!?

簡煥宗體諒對方可能剛到任、行程就多，同意換時間，結果得到回覆竟是要要「1個月後」當下心想局長要來拜訪，自己用最快時間來約，議員要找局長討論公共事務，卻要等1個月後！他曾請秘書「提醒」對方秘書真的要1個月後嗎？對方卻沒什麼反應，無奈之餘，只好等局長1個月後來反應。

簡煥宗今天感慨，1個月已過去不知道多久，大谷翔平紀錄一直破，周思齊也引退了，接著是潘威倫，真的不知道還要等多久，「那就不要約了」，就下週開議時議事廳見！

簡煥宗表示，對方似乎近幾天才發現有這件事，卻選在今天週六上午，透過他的秘書要約下週行程，讓他很想反問這位局長，議員秘書上班時間你們不處理，休假竟要秘書處理公事，難道加班費你們要出嗎？不用約了，下週議事廳見，高市議會定期大會10月2日開幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
用行動慶祝「麟洋配」奪金牌 高市議員白喬茵今辦挑戰賽
2024/08/05 12:53

用行動慶祝「麟洋配」奪金牌 高市議員白喬茵今辦挑戰賽
偕同高市議員訪在地AI產業 林岱樺:高雄是輝達首選
2024/06/15 12:33

偕同高市議員訪在地AI產業 林岱樺:高雄是輝達首選
impression

聯邦卡抗漲攻略 超商／藥妝／美食最高10%回饋 咖啡天天買一送一
示範今晚高雄大路過2.0雨天裝備 張博洋：雨很大、民眾怒火更大
2024/05/28 15:52

示範今晚高雄大路過2.0雨天裝備 張博洋：雨很大、民眾怒火更大
參與外交部跨黨派代表團訪美 邱俊憲：美國政界極重視台灣議題
2024/07/19 00:51

參與外交部跨黨派代表團訪美 邱俊憲：美國政界極重視台灣議題
impression

戴資穎怕太傷心不想有引退儀式 要用不同方式陪伴球迷
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播