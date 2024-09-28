這位局長很難約？ 高市議員簡煥宗苦等1個月 喊話「下週開議見」

高市議員簡煥宗。（記者王榮祥翻攝）

2024/09/28 21:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗想約高市府某局長碰面討論議題，不料該局長竟說要等「1個月」，簡煥宗委請秘書確認，對方卻沒回應，簡煥宗無奈之餘只好等待，苦等月餘卻還是沒任何消息，今天喊話「不用約了，下週開議見」。

簡煥宗指出，每次議會開議前或有新任局處長就職，都會有首長主動聯繫想到服務處拜訪，他通常都會婉拒，因為自己當過政務官、知道局處真的都很忙，有事情再約時間處理就好。

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他進一步提到，日前有位被譽為年輕清新，甚至是明日之星的新任局處首長，主動連繫想拜訪，還說看什麼時間都可以，當時想說剛好有事情要跟這位局長討論，於是喬開既定行程，希望可快點見面解決問題，但那位新局長卻說「不行」!?

簡煥宗體諒對方可能剛到任、行程就多，同意換時間，結果得到回覆竟是要要「1個月後」當下心想局長要來拜訪，自己用最快時間來約，議員要找局長討論公共事務，卻要等1個月後！他曾請秘書「提醒」對方秘書真的要1個月後嗎？對方卻沒什麼反應，無奈之餘，只好等局長1個月後來反應。

簡煥宗今天感慨，1個月已過去不知道多久，大谷翔平紀錄一直破，周思齊也引退了，接著是潘威倫，真的不知道還要等多久，「那就不要約了」，就下週開議時議事廳見！

簡煥宗表示，對方似乎近幾天才發現有這件事，卻選在今天週六上午，透過他的秘書要約下週行程，讓他很想反問這位局長，議員秘書上班時間你們不處理，休假竟要秘書處理公事，難道加班費你們要出嗎？不用約了，下週議事廳見，高市議會定期大會10月2日開幕。

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