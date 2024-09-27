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基隆民調吊車尾藍營卸責林右昌 游本明：甩鍋前朝不負責任

林右昌主政時的前基隆市府發言人游本明（圖）說，謝國樑上任近2年，面對民意還要扯前朝出來甩鍋，不負責任。（圖為游本明提供）

林右昌主政時的前基隆市府發言人游本明（圖）說，謝國樑上任近2年，面對民意還要扯前朝出來甩鍋，不負責任。（圖為游本明提供）

2024/09/27 23:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文今天指責，現在基隆民調吊車尾，前基隆市長林右昌執政8年失敗，民進黨要負百分百責任，尤其林右昌。林右昌主政時的前基隆市政府發言人游本明反駁，指謝國樑上任近2年，面對民意還要扯前朝出來甩鍋，不負責任。

基隆市議會民進黨團今天開記者會，批評市長謝國樑在施政民調及執行率表現已「四連敗」，是不及格的市長。

包括天下雜誌2023年縣市首長施政滿意度調查59.4分，謝國樑全國倒數第二；審計部112年度基隆市總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二；遠見雜誌2024年5月縣市施政滿意度基隆市全國倒數第一；遠見雜誌2024年9月縣市總體暨永續競爭力調查基隆市全國倒數第一。

鄭麗文回應，過去林右昌8年執政失敗，「今天基隆之所以會吊車尾，百分之百民進黨要負所有的責任，尤其是林右昌要負所有的責任。」

游本明表示，國民黨實在是蠻可悲的，罷免就是謝國樑一個人的事，全國那麼多縣市長，謝就是做的爛才被提罷免，國民黨現在全黨挺爛，真的是沒有遠見。

游本明說，國民黨可能是失憶或失智，過去林右昌上任前的基隆長期由國民黨執政5-60年，城市建設毫無進展。接手執政的林右昌，沒有批評只有努力建設、解決問題，帶領基隆建設大躍進，重拾城市光榮感，是全體市民的感受也是共識。相比已經上任兩年的謝國樑，面對民意還要扯前朝出來甩鍋。

游本明奉勸謝國樑，在當一個快樂成年人之前，先學習當個負責任的成年人。

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