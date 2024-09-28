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新北資深民進黨員聯誼會同台蘇巧慧 林右昌：2026贏回新北市

民進黨新北資深黨員聯誼會，前行政院長蘇貞昌（中）、前縣長尤清（左）均到場，立委蘇巧慧（右）黨祕書長林右昌（右二）陪同。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北資深黨員聯誼會，前行政院長蘇貞昌（中）、前縣長尤清（左）均到場，立委蘇巧慧（右）黨祕書長林右昌（右二）陪同。（記者翁聿煌攝）

2024/09/28 21:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕民主進步黨新北市黨部與資深黨員聯誼會今晚（28日）舉辦「新北市黨部37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會」，被視為參選下屆新北市長熱門人選的民進黨祕書長林右昌、新北市黨部主委蘇巧慧再次同台，互動受囑目，林右昌致詞說呼籲在場人士「2026贏回新北市」，盼中央與地方共同合作，贏回新北、團結台灣。

「新北市黨部37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會」約5百多名黨員到場，前行政院長蘇貞昌、前縣長尤清及多名議員出席，蘇巧慧代表民進黨感謝資深黨員們的奉獻與支持，民進黨才能有今天。林右昌說，加入民進黨，「守護台灣、走路有風」，月前代表賴清德主席訪問美國，美國現在沒有「疑賴論」只有「信賴論」，不分民主及共和論，還有日本都全力支持台灣。

蘇巧慧與林右昌互動自然，她說，擔任市黨部主委剛好滿百日，上任以來把一天當三天在拚，努力做到上任時所說「黨務年輕化、黨部動起來」，就像在場前輩們年輕時，大家都跟新北黨部一起運作，這是凝聚黨員向心力最好的做法。

對於與林右昌同台，蘇巧慧說，林右昌對市黨部的活動幾乎每次都會來，她很高興黨中央能由他代表來到會場，因為黨中央越了解新北黨部在做什麼，地方的配合就會越好，只有中央和地方配合無間，才有可能在接下來的大選當中贏得最後勝利。

民進黨新北資深黨員聯誼會，被視為下屆新北市長熱門人選的（後中）蘇巧慧和林右昌（後右）均到場，兩人互動受囑目。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北資深黨員聯誼會，被視為下屆新北市長熱門人選的（後中）蘇巧慧和林右昌（後右）均到場，兩人互動受囑目。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北資深黨員聯誼會，林右昌與蘇巧慧表揚資深黨員。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北資深黨員聯誼會，林右昌與蘇巧慧表揚資深黨員。（記者翁聿煌攝）

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