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大林蒲遷村63場意願調查完成 近9成5贊成

大林蒲遷村案63場意願調查完成。（高市府提供）

大林蒲遷村案63場意願調查完成。（高市府提供）

2024/09/29 00:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大林蒲遷村案263場意願調查全數完成，高雄市政府統計回收所有權人意願書中，近九成五比例同意遷村；市府評估地方對遷村的高度共識，有助於中央加速推進相關法定程序。

大林蒲面積約124公頃，人口約1萬9千餘人，因港口開發、汙染等問題，政府因應地方需求提出遷村構想，2011年首度進行意願調查時有7成贊成，2017年普查則有9成贊成。

市長陳其邁上任後積極與地方溝通，去年底更爭取行政院核定經費由589億元增加至8百億元，期間陸續舉辦5場說明會皆親自出席、帶領相關局處逐一回答鄉親疑慮。

自今年2月底開始，市府再針對遷村範圍內土地與房屋所有權人，分批辦理63場遷村方案選擇意願調查，到5月底全數完成，近幾個月則持續透過家訪、電話等方式，設法連繫還沒表態的所有權人。

市府統計所有權人意願調查回收率近8成5，其中同意遷村者近9成5，加上第五場說明會中，已有不少鄉親發言訴求加快速度，基於地方對遷村高度共識，評估有助中央加速推進法定程序。

官員指出，大林蒲遷村案屬新材料循環產業園區開發案一環（經濟部主導），法定程序涵蓋環境影響評估（二階）、都市計畫變更、園區報編等，各項作業完備後，才能依法與大林蒲鄉親簽約，粗估整個期程約需兩年以上。

針對還沒表達意願的鄉親，相關單位會持續連繫、說明與溝通，鄉親如仍有疑問，可在上班時間去電或親洽大林蒲遷村專案辦公室（07-3315333）、大林蒲遷村服務中心（07- 8711586）。

高雄市長陳其邁為協助推動大林蒲遷村案，陸續舉辦五場大型說明會。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁為協助推動大林蒲遷村案，陸續舉辦五場大型說明會。（記者王榮祥攝）

大林蒲被工廠、煙囪圍繞。（記者王榮祥攝）

大林蒲被工廠、煙囪圍繞。（記者王榮祥攝）

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