鄭宏輝提體健三政策 建立一貫化培訓機制

新竹市立委參選人鄭宏輝「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政策記者會，會中提出三大政策。（記者蔡彰盛攝）

2019-10-29 12:37:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立委參選人鄭宏輝關心體育人才培訓，今舉辦「體育之路我幫你顧 強化運動員培訓輔導」政策記者會，會中提出三大政策，包括建立區域培育體系、運動科學協助訓練、輔導選手職涯規劃，現場也請到射箭國手譚雅婷、林詩嘉現身說法，分享訓練成長的甘苦談。

「運動員的專長不該成為生涯發展的限制！」鄭宏輝指出，近幾年政府在體育選手整體養成、發展上有所改革，也持續加碼體育預算，台灣體育整體進步有目共睹，但常有運動員受傷，衝擊運動生涯，或者退休後無法在相關領域發揮所長的問題。

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鄭宏輝提出三大主張，第一「建立以區域為本的培訓體系」，他指出，目前台灣的體育人才培育缺乏整合，部分冷門運動缺乏資源，盼能夠建立一貫化的培訓制度，由地方政府、各級學校、民間體育團體共同合作協力，建立涵蓋各運動項目的培育體系，他說「運動項目不該有孤兒！」

第二他提出「建立科學訓練機制」，主張應結合大專院校運動科學系所，為培育建立一套科學訓練方法，並購置科學訓練相關設備，降低運動員運動傷害機率。他以日本的國立科學運動中心為例，他們在訓練中導入運動醫學、運動科學，並讓運動員接受專業的運動醫學診斷與治療。

第三「主動輔導運動員生涯規畫」，鄭宏輝表示，運動員除了教練、家長以外缺乏專業諮詢管道，體育署應該建立專責單位，為提供運動員提供專業的輔導，協助運動員生涯規劃及媒合職涯出路。

鄭宏輝表示，運動員們每天辛苦的訓練，除了追求個人成就之外，也代表國家在世界的賽場上追求榮譽，盼強化培育、訓練、輔導各面向，打造更優質的體育環境，讓所有辛苦的運動員們可以無後顧之憂的為國爭光。

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