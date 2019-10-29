為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

鄭宏輝提體健三政策 建立一貫化培訓機制

新竹市立委參選人鄭宏輝「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政策記者會，會中提出三大政策。（記者蔡彰盛攝）

新竹市立委參選人鄭宏輝「體育之路我幫你顧，強化運動員培訓輔導」政策記者會，會中提出三大政策。（記者蔡彰盛攝）

2019-10-29 12:37:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立委參選人鄭宏輝關心體育人才培訓，今舉辦「體育之路我幫你顧 強化運動員培訓輔導」政策記者會，會中提出三大政策，包括建立區域培育體系、運動科學協助訓練、輔導選手職涯規劃，現場也請到射箭國手譚雅婷、林詩嘉現身說法，分享訓練成長的甘苦談。

「運動員的專長不該成為生涯發展的限制！」鄭宏輝指出，近幾年政府在體育選手整體養成、發展上有所改革，也持續加碼體育預算，台灣體育整體進步有目共睹，但常有運動員受傷，衝擊運動生涯，或者退休後無法在相關領域發揮所長的問題。

鄭宏輝提出三大主張，第一「建立以區域為本的培訓體系」，他指出，目前台灣的體育人才培育缺乏整合，部分冷門運動缺乏資源，盼能夠建立一貫化的培訓制度，由地方政府、各級學校、民間體育團體共同合作協力，建立涵蓋各運動項目的培育體系，他說「運動項目不該有孤兒！」

第二他提出「建立科學訓練機制」，主張應結合大專院校運動科學系所，為培育建立一套科學訓練方法，並購置科學訓練相關設備，降低運動員運動傷害機率。他以日本的國立科學運動中心為例，他們在訓練中導入運動醫學、運動科學，並讓運動員接受專業的運動醫學診斷與治療。

第三「主動輔導運動員生涯規畫」，鄭宏輝表示，運動員除了教練、家長以外缺乏專業諮詢管道，體育署應該建立專責單位，為提供運動員提供專業的輔導，協助運動員生涯規劃及媒合職涯出路。

鄭宏輝表示，運動員們每天辛苦的訓練，除了追求個人成就之外，也代表國家在世界的賽場上追求榮譽，盼強化培育、訓練、輔導各面向，打造更優質的體育環境，讓所有辛苦的運動員們可以無後顧之憂的為國爭光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹瘋萬聖 立委參選人變身「鋼鐵宏輝」

新竹瘋萬聖 立委參選人變身「鋼鐵宏輝」
萬聖節大遊行 「卡蹦公爵」鄭宏輝同框「胡迪警長」林智堅

萬聖節大遊行 「卡蹦公爵」鄭宏輝同框「胡迪警長」林智堅
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
鄭宏輝提外送員權益保障3大主張 首要為納保、輔導新創經濟

鄭宏輝提外送員權益保障3大主張 首要為納保、輔導新創經濟
蔡英文點名鄭宏輝 與林智堅組連線進立院推0-6歲托育政策

蔡英文點名鄭宏輝 與林智堅組連線進立院推0-6歲托育政策
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目
不怕擁抱照曝光 鄭宏輝PO照片：有智堅情相挺！

不怕擁抱照曝光 鄭宏輝PO照片：有智堅情相挺！
鄭宏輝選立委 政見推竹市長照2.0

鄭宏輝選立委 政見推竹市長照2.0

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播