鄭宏輝提外送員權益保障3大主張 首要為納保、輔導新創經濟

2019-10-20 13:28

［記者洪美秀／新竹報導］近來外送員發生意外事件頻傳且引發討論，新竹市立委參選人鄭宏輝今天針對外送員權益提出三大主張，除支持外送員納保，更主張以明確制度，區分僱傭與承攬關係，呼籲政府機關主動出擊，為平台業者建立合法商業機制，未來進立法院，他也會邀請社會共同思考在新經濟模式下，如何保障人員的安全、權益，保障外送員權益。

鄭宏輝說，這幾年「共享經濟」興起，為許多產業注入新能量，但從前幾年的UBER納入運輸業管理，到這次外送平台發生的爭議，顯示公部門的腳步還要跟上經濟腳步，公部門應該做足準備，讓相關規定跟上這波新興商業的腳步。

鄭宏輝強調，新創要顧，勞權更要顧，據勞動部先前公布的勞檢調查，全台在foodpanda、Uber Eats兩大外送平台註冊登記的外送員有5萬人。而大新竹區兩大平台的相關從業人員至少有1000人以上，新創業者的商業模式，不應該建立在從業人員沒有基礎保障之上。

鄭宏輝也提出三大主張，第一，外送人員應納保，勞保與健保，是所有勞工最基本的保障。第二是把新創勞權法制化，透過新經濟時代來臨，制度也應調整，主張以相關規定明確的標準區分僱傭關係與承攬關係，防止假承攬，真僱傭。

此外，需透過輔導讓新創產業適應法規，鄭宏輝說，共享經濟是當今社會的新潮流，未來進立法院，他主張政府相關部門、法規應該要跟上社會的脈動與變革，採取主動態度，協助業者釐清法規，輔導業者建立合法化的商業機制。

現場也播出影片，訪談熊貓平台的外送員，影片中的外送員提到，每次外送都會跑4-5個小時，晚間甚至會跑到凌晨1點，若遇上「夾單」，也就是一店多單，就得趕時間送餐，因擔心意外已自行額外加保，雖然目前是兼職送餐，但已有越來越多人是當正職，外送員確實應享有勞健保。

新竹市總工會榮譽理事長陳金源也說，看到外送員出意外沒勞健保很心痛，新竹市20幾萬的勞工，勞動權益需要有人相挺，他很支持鄭宏輝所提的主張，也認為唯有關心勞權的立委才能為勞工發聲，總工會多數工會都力挺鄭宏輝。

律師康皓智也解釋，為何勞動部認定外送員與平台業者為僱傭關係，因為承攬與僱傭最大的差別在「指揮監督之關係」，外送員有四大特徵，包含身著服裝、使用特定樣式保溫箱、特定標誌貼紙，且若外送員不能完成任務，必須回報給平台，這四大特徵都證明平台業者對外送員

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