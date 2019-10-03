驕傲吧新竹人！鄭宏輝公布競選歌曲 在地樂團獻聲力挺

2019-10-03 13:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選戰倒數100天，新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選辦公室今天召開選前破百衝刺記者會，首度公布鄭宏輝競選主題曲「咱是新竹人」，由鄭宏輝與新竹在地青年搖滾樂團「海岸乾杯」共同創作，透過音樂傳遞為新竹市這片土地的情感，以及為新竹人迎向未來與希望的信念。

鄭宏輝用音樂去傳遞為新竹市打拚的堅持。這次「咱是新竹人」主題曲是由鄭宏輝親自作詞，和在地樂團「海岸乾杯」共同創作歌曲，歌詞「新竹會宏，輝向未來、輝向希望、要做驕傲的新竹人」，正是訴說「新竹人我驕傲」的信念，表達對新竹這座美麗城市的情感，及給生活在新竹市的每一個人希望與未來。

鄭宏輝表示，競選主題曲自己作詞才有意義，能和新竹青年一起創作歌曲，讓歌曲注入更多新竹市的青春活力。這歌曲傳達的也不是只有音樂，而是一個讓新竹能夠迎向未來的信念。

鄭宏輝表示，海岸乾杯是新竹年輕的在地搖滾樂團，創作的歌曲都是以台語為主，參與很多新竹音樂節的表演，包括先前在台啤音樂節、東風音樂祭等。另外，一同合作的歌手劉學甫也曾擔任知名「麥香紅茶主題曲」的演唱者。這次與他們合作，便是希望關心這座城市的年輕人一起在新竹打拼，編織夢想，讓新竹市更有活力。未來將與林智堅市長一同努力，持續改善新竹藝文環境，讓年輕人有更多發揮才華的機會與空間。

鄭宏輝指出，新竹市是一個充滿希望的城市，也是夢想城市。因為新竹市的產業發展跟城市生活環境的改善，使年輕人願意來新竹生活、落地生根。不管在文化創意、智慧科技、雲端運算、人工智慧的產業發展，都是年輕人很好的發揮舞台，因此，未來希望能夠透過在教育、智慧經濟、交通建設等政策推動，持續改變這座希望城市。「新竹會宏，輝向未來、輝向希望、要做驕傲的新竹人」，讓來新竹生活的人，驕傲地說我是新竹人。歡迎年輕朋友來新竹這座夢想城市一起打拼！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法