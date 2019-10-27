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新竹瘋萬聖 立委參選人變身「鋼鐵宏輝」

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

2019-10-27 22:19:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕萬聖節即將到來，新竹市繼昨天萬聖大遊行-動物搗蛋趴後，「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新莊車站， 接力舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，希望讓新竹市變身成親子歡樂城，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！

活動代言人、輝熊把拔鄭宏輝，26日晚間出席新竹市政府所舉辦的萬聖大遊行-動物搗蛋趴活動，扮演「卡蹦公爵」，並與「胡迪警長」的林智堅，玩具總動員夥伴合體，共同帶領民眾大遊行。風城瘋萬聖週日活動接續。

鄭宏輝表示，他選擇扮演「鋼鐵宏輝」，原因是鋼鐵英雄象徵堅毅不拔、努力往前衝，捍衛世界和平。他說，他穿上這強鋼鐵衣，宣示他面對困難勇不畏懼，守護新竹市民的決心。

對於今天的活動，鄭宏輝表示，就像鋼鐵人拯救世界的精神，把握每一次帶給孩子幸福歡笑的機會，希望能讓新竹市變身成親子歡樂城！

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

「輝熊愛玩俱樂部 」今天下午在新竹市新莊車站舉辦萬聖節嘉年華活動，立委參選人鄭宏輝變身為電影版的鋼鐵人造型，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節！（鄭宏輝提供）

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