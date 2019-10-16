蔡英文點名鄭宏輝 與林智堅組連線進立院推0-6歲托育政策

2019-10-16 13:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文昨天到新竹市拉抬立委選情說，新竹市民是全台平均年齡最低的地方，需要擴大托育補助，她特別點名立委參選人鄭宏輝，希望鄭宏輝明年進入立法院，和市長林智堅組成連線，加速推動托育措施及各項市政建設。

蔡英文說，新竹市民是全台平均年齡最低的地方，政策中的重要項目之一就是給予0到6歲的小朋友，全面性照顧。執政3年來，相關預算從200億元提高到600億元，未來還有另一個階段的擴大政策，要透過預算規模減輕年輕父母照顧的負擔，讓年輕人生得起也養得起。

蔡英文說，政府針對0到2歲的托嬰，2歲到6歲的托幼照顧，透過公共化、準公共化過程，大致建置完成，但需要政府預算支持和財源的籌措來持續增加，這些都要靠立法院審查通過，因此希望鄭宏輝明年進立法院，和林智堅組成連線，爭取更多預算，為新竹市加速推動托育措施及各項市政建設，讓中央和地方合作，一起推動托育政策。

鄭宏輝表示，竹市是台灣最年輕的城市，也是全台平均年齡最低的地方，年輕夫妻在這裡工作打拚，透過政府的托育政策，可有效減輕家庭負擔，是的推動工作重點項目之一。

他說，目前竹市公托中心已在建置與加速規劃中，未來他進入國會重點目標之一，就是協助市府加速推動，為竹市爭取更多預算與資源，並為政策落實把關，減輕新竹市的家庭負擔。

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