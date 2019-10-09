鄭宏輝選立委 政見推竹市長照2.0

2019-10-09 07:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立法委員參選人鄭宏輝近來勤走基層，與鄉親長輩共餐，傾聽地方的聲音，瞭解有年長者家庭的需求。除此之外，也向鄉親長輩說明他與新竹市政府近來共同推動的「長照2.0政策」，和長輩互相交換意見，並提醒長輩要多加利用長照資源。

新竹市政府今年積極推動長照2.0的政策，透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等服務，給長者更好的服務。目前推動長照2.0政策下，無論聘請外籍看護與否，每位長輩依其失能程度、福利別，都能享有包括照顧及專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善等相關補助。

鄭宏輝說，新竹市是很有人情味的地方，每當重陽敬老佳節，他每一年都會堅持為長輩送上祝福，更不忘要飲水思源，因為「有前輩先種的根，才有現在的果」。他說，很感謝這些大哥大姐一路看他成長與支持，陪伴老人共餐，跟長輩們聊聊天，是件讓他放鬆又自在的事情。

談到新竹是否有高齡化人口的問題，鄭宏輝說，新竹市雖然是最年輕的城市，但是高齡化的問題還是要重視。在他擔任新竹市議員的20年來，老人照護一直是他關心的部分，也是每個人都會遇到的問題。從長照政策開始推動，就多次參與政策優化的討論。而針對現在長照2.0，他說，希望透過親自走訪瞭解長輩的需要，協助優化市政各項老年政策措施，讓長照政策因地制宜，能落實才重要。在未來進入國會，他希望結合實際狀況，從法規面來解決高齡化社會源頭的問題，健全長照完善體制，要真正照顧到長輩。

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