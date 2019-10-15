不怕擁抱照曝光 鄭宏輝PO照片：有智堅情相挺！

2019-10-15 09:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅有新戀情？原來是立委參選人鄭宏輝大秀與林智堅相擁的照片引發網友熱議！鄭宏輝說，最近藍營有政治人物「擁抱」引來非議，但他與林智堅沒這問題，要大家「別管什麼世間情，因為我有智堅情」，kuso大膽秀出與林智堅的好交情。

立委與總統選戰進入最後不到100天的熱戰中，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝與新竹市長林智堅是同門柯家班子弟，在竹市已一起打拚無數場選戰，此次更組成「林智堅、鄭宏輝、柯建銘」的會做事新竹隊，期許全力推動竹市建設，讓竹市成為幸福城市。

林智堅日前表示，竹市有現在的轉變發展，少不了最好的夥伴鄭宏輝的協助，更力推鄭宏輝擁有高學歷與豐厚的實務經歷，不僅有立法院辦公室主任經歷，且擔任竹市五屆市議員，也是義消總隊長。

鄭宏輝說，最近藍營政治人物對「擁抱」很敏感，有人刻意要擁抱，也有人擁抱被放大解讀，但他與林智堅沒有這問題，可以大方擁抱，因為他有堅定的「智堅情」，他把與林智堅相擁的照片放到網路上，引發網友熱議及留言，網友直呼超有梗。

鄭宏輝參選立委也引發《博恩夜夜秀》的注意，鄭宏輝說，政治網紅曾博恩在網路平台以《博恩夜夜秀》政治脫口秀節目，吸引75萬網友訂閱，13日深夜最新上架的短片中，博恩化身國會議員，點名張瀚天、鄭宏輝和呂秀蓮，問賀瓏認不認識他們3人，影片在臉書和YouTube平台已迅速累計逾10萬次觀看，而他能被網紅博恩點名覺得很榮幸，感受到年輕人對政治的熱度與想法。

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