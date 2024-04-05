花蓮強震》又來規模5.4大餘震 砂卡礑步道土石滑落搜救工作暫停

砂卡礑步道傳出6人失聯，七支特搜隊到現場搜救，但下午遇到規模5.4餘震，大量土石再度崩落，搜救人員趕快閃避。 （特搜提供）

2024/04/05 15:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震後第3天，砂卡礑步道傳出6人失聯，花蓮、高雄、屏東、基隆、台東、國家搜救隊、國軍等七支特搜隊近60人，7隻搜救犬今早抵達砂卡礑，上午9點多發現2具被土石壓住的罹難者遺體，搜救人員使用破壞器材進行破壞，但由於現場土石鬆軟施救不易，下午12：50又發生規模5.4餘震，現場土石又再度滑落，搜救人員先到安全地點避難，等穩定後將繼續搜救。

太魯閣國家公園內的砂卡礑步道在地震後幾乎被大量崩落的土石沖毀，傳出有6人疑似被土石掩埋失聯，搜救人員今早擴大搜索，台東跟屏東特搜隊在距離砂卡礑步道入口約400公尺處的邊坡中發現2具被壓住的罹難者遺體，搜救人員使用破壞器材進行破壞，但現場土石不斷滑落，險象環生。

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花蓮特搜副隊長吳佳奇說，砂卡礑部分有6支隊伍搜救，上午有發現疑似兩具大體，人員持續努力，天氣還許可，持續努力，現場被許多巨石壓滿，先以削岩機破壞，目前看起來效益沒有非常大，餘震發生時，有確認人員安全，均安，進入步道後上面很多堰塞湖，加上餘震不斷，現場安全官持續評估，如果天氣不允許，安全有疑慮的話會暫停。

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