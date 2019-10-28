中科院人員出國管制 國防部：審慎納入法令修正

國防部表示，對於中科院人員出國將依立法院指導，審慎納入法令修正，並監督中科院配合辦理。（資料照，中科院提供）

2019-10-28 21:14:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委趙天麟在10月16日質詢時，點出中科院在「國家機密保護法」修正後，為「精準核密」逕自下架5000多筆出國管制名單，甚至有15人過境香港引發質疑，立院也做出決議要求軍方強化規範。對此，國防部今晚表示，將依立法院指導，審慎納入法令修正，並監督中科院配合辦理，以周延港澳過境審查機制。

立法院今年5月修正「國家機密保護法」，將退離職涉密人員最長列管年限增至6年強化保密作為。但民進黨立委趙天麟在10月16日於立院外委會揭露，中科院修法後以重新「精準核密」為由，逕自下架5000多筆出國管制名單，再重新審定的列管名單，不僅近5個月出入境數據和移民署有落差，更有15人曾赴香港，質疑中科院置國安於不顧。

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不過，據了解這15人僅在香港轉機，並未在港停留或赴中。國防部日前也表示，在10月18日左右，已將3470名涉密及軍職人員傳輸上線交由內政部移民署列管，並滾動式繼續檢討涉密人員上線。

國防部表示，國防部及中科院分別訂定「從事國防事務現職及退離職人員申請進入大陸地區作業規定」及「中科院赴陸管制作業規定」，其中對於申請進入香港或澳門地區，及相關轉機管制，應訂定更為嚴謹的規範，以確保機密維護及從事國防事務人員安全。

國防部也將依立法院指導，審慎納入法令修正，並監督中科院配合辦理，以周延港澳過境審查機制。

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