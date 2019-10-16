中科院出入境管制 立委爆：空窗期有15人去香港、3人去柬埔寨

2019-10-16 11:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院今年五月三讀通過「國家機密保護法」，涉密人員退離職後的出境管制，最長可管制6年，洩密者刑期最高可加重至10年徒刑，但中科院卻被爆出擅自將5千多名列管人員，從涉密人員出入境電腦資料庫中下線，反用內規管制。對此，國防部長嚴德發今坦承，對此虛心接受檢討，除追究失職外，內控查核機制也無問題，會陸續滾動式調整和修正。

嚴德發今率國防部高階官員赴立法院外交及國防委員會報告、備詢，民進黨立委趙天麟今日質詢時表示，中科院改為行政法人後，中科院涉密境管人員，竟從5697人變成0人，移民署五月起開始要求中科院上傳，法務部、國防部則在七月、九月行文中科院趕快上架，雖中科院已經陸續重新上架，但移民署最後只說收到1275筆資料。

國防部在今年10月5日發布新聞稿解釋，中科院依國家機密保護法第5條「精準核密」原則，重新辦理涉密人員清查作業。但趙天麟批評，雖中科院表示在這段時間透過內控機制管制，但此舉已形同不顧國安，中科院的「精準核密」，是否成為放水推託？另外，在5月至今的空窗期，移民署發現有302明涉密人員出境，其中有15人去香港、3人去柬埔寨，是去轉機、待在當地還是前往其他地方不得而知，「應該沒人去柬埔寨轉機吧？難道去洩密嗎？」

嚴德發表示，這件事國防部和中科院虛心接受，並追究失職責任，配合國家機密保護法修正，國防部常務次長召集聯參、軍種召開四次審查會。而針對中科院的業務接管、專案接管和核密人員，國防部如將委製，委修、科研案給中科院，所有專案人員都要中科院核報審查。

嚴德發表示，中科院內規要求相關人員出國前核准、回國也要看機票和查驗護照，目前相關掌握，並無國安問題，目前中科院核密的共有2317人，未來還有33個相關專案還在審查，會繼續滾動式調整和修正。

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