中科院成國家機密保護法漏洞 立委要求修法

2019-05-06 18:26

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於「國家中山科學研究院」轉型為行政法人後，無法進用軍職人員，不利中科院軍武科技研發與應用的整合，立委因而提案修法；立法院委員會今針對中科院設置條例修正草案進行審查，國防部雖支持修法，但因在場立委經討論後認為仍有疑義，最後由召委、民進黨立委段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

會中另通過臨時提案，指中科院轉型為行政法人後，成為「國家機密保護法」法制上的漏洞，要求國防部、行政院人事行政總處應於3個月內會同法務部，研議修正「國家機密保護法」，以具體規範使中科院適用該法。

立院司法及法制委員會、外交及國防委員會今舉行第1次聯席會議，針對「國家中山科學研究院設置條例第33條修正草案」進行審查，會中邀請國防部副部長張冠群上將、中科院院長杲中興報告並備質詢。

民進黨立委王定宇等人提案指出，中科院設立後無法進用軍職人員，影響國防大學理工學院國防科技人才培育、招生及具軍事背景的專業人員參與國防研究。除有礙中科院的用人彈性需求外，也不利於該院軍武科技研發與應用的整合。

王定宇等人認為，為因應國防自主的國家政策及各軍種武器系統研究發展需要，中科院仍需進用熟悉陸、海、空、資通等科技軍職人員，因而提出修法。

對此，國防部副部長張冠群表示支持，認為修正草案通過後，可有效解決國防科技軍職人員進用問題，使國軍委製需求與中科院科研專案順利接軌，促進該院長遠發展，有助國軍建軍備戰的提升。

經在場立委及官員討論後，認為全案仍有疑義，最後由召委、民進黨立委段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

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