中科院爆境管漏洞？國防部澄清：涉密人員有周延管控機制

2019-10-06 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕負責研發國軍重要武器系統的中科院，現驚爆有國安漏洞！有媒體爆料，中科院因行政法人後非國防部所屬單位，又未明確列入管制機關，因此不適用《國家機密保護法》修例的「出境管制」，讓中科院員工可自由出入境達5個月之久。對此，國防部也發新聞稿澄清，自5月起依法對中科院涉密人員計1516人檔案上傳，並無「出國管制出現漏洞」情事。

據上報報導，在《國家機密保護法》修例通過後，中科院就主動發文給移民署出入境管理局，說明依法維護員工權益，要求將中科院通報的幾千名列管人員，從出入境管制系統中下線，且由中科院自行管理，導致中科院權責單位不明，國安出現漏洞。

針對媒體報導，國防部今日稍早也發布新聞稿澄清，因應《國家機密保護法》修正案通過施行後，將原本涉及國家機密人員管制的出境年限，從「3年以下」延長到「最少管制3年」。而中科院也依照該法第5條「精準核密」原則，重新辦理涉密人員清查作業。

國防部指出，配合法令修正，已於5月起針對涉密人員境管做法召開4次會議；中科院也已將國家機密人員1516人檔案上傳，並針對實際參予機密專案人員，調整出入境納管年線。而未涉及國家機密的中科院人員，國防部表示，依中科院保護營業秘密之內控機制，實施嚴密管制。

國防部嚴正強調，對中科院軍有嚴密控管，並未有媒體所述「出國管制出現漏洞」情事，強調中科院出國人員，仍依相關規定實施管控，以確保國家機密安全，希望國人安心。

中科院也發布新聞稿澄清，《國家機密保護法》修訂後，國防部便頒「從事涉及國家機密事務人員清查作業」，重新辦理涉密人員軍種辦理核定作業，並依涉密情況檢討納管。

中科院表示，為確保國家機密、維護員工合法權益，以及落實依法行政立場，在修法後的重新清查期間，仍維持內部管控機制，出國需經主管核准、返國查驗護照機票等紀錄，且此期間並未有人員私自出境或進入大陸地區等脫管情事。

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