馬、吳不滿再延境管 府：仍可申請出境 不分藍綠

2019-05-18 20:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府昨天宣布前總統馬英九與前副總統、國民黨主席吳敦義的出境管制期間將再延長2年，馬、吳兩人明天（19日）將在國民黨中央黨部合體召開記者會抨擊蔡政府。對此，總統府今天回應，出境管制並不等於完全限制出境，對所有涉密人員更是一體適用，不分藍綠，只是需要依法提出申請，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

依據修正後的《國家機密保護法》規定，卸任涉密人員的管制期間最少3年，視情形得延長一次，最多3年。而考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

府方表示，對涉密人員的出境管制並不等於完全限制出境，對所有涉密人員更是一體適用，不分藍綠，只是需要依法提出申請，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。

府方指出，過去3年，包括吳前副總統在內，相關人員多數的出境申請都予以核准，只有部分如中國等機敏地區才會有不同的做法，出境時並全力協助維安工作。基於國家機密保護及國安整體利益考量，本來就必須謹慎處理。

熟悉國安黨政人士則指出，審酌當前中國內部人權狀況與對台打壓日益嚴重，對於機密等級最高的卸任元首、副元首的中國行程進行縝密審核，不僅對國家安全，對當事人也是負責任的保護。

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