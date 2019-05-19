防出國洩密？馬英九嗆：卸任總統通通禁止出國算了

2019-05-19 16:57

〔記者林良昇／台北報導〕「國家機密保護法」延長離退涉密人員境管年限，總統府17日發函給前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任涉密人員，延長出境管制期限2年。在原5月19日管制期滿的今天，馬英九與吳敦義今共同召開記者會，強調該法是因人設事，令人懷疑是政治考量，無法接受延長管制的決定，會向總統府提出申復。

馬英九與吳敦義今在國民黨中央黨部共同召開記者會對外說明，馬英九表示，總統府在對他執行3年出境管制期滿前2天5月17日，沒有經過事先預告，就恣意延長管制2年，限制他受憲法第10條所保障的遷徙自由，也沒有說明延長的必要，明顯因人設事，令人懷疑是出於政治或黨派的考量。

沒預告 馬英九：限制憲法保障我的自由

馬英九強調，他卸任3年來從未違反「國家機密保護法」相關規定，更不用說沒有洩漏任何國家機密。 「國家機密保護法」第26條規定，主管機關對於管制期限得「視情形」延長之。總統府2天前發來一紙公文，只告訴他延長2年管制。

馬英九出示總統府給他的公文，質疑是「視什麼情形」而延長？有違法洩密嗎？洩密一定要出國才能洩密嗎？這是什麼時代的邏輯？為什麼是2年？不是1年、3年？是依據什麼標準？為什麼不早點通知？要到期滿前兩天才通知？

馬英九批評，此次延長管制毫無正當性，在沒有違法與洩密的情型下，這根本是一種羞辱性的行政處份。蔡總統快則1年，慢則5年後也會適用同樣的規定。妳也不希望在原本管制期限屆滿前2天，又被一紙公文通知再延長管制兩年吧？

但馬英九強調，他一向守法，雖然完全無法接受延長管制的決定，但若要出境還是會提出申請。但為維護自身權益，他與吳敦義會向總統府提出申復。 無論總統府有什麼疑慮，他跟吳都願意赴總統府，親自向蔡總統說明，也希望蔡總統向他們詳細說明延長的理由。

馬英九表示，台灣民主不能倒退，不能為了選舉、黨派或個人利益，違憲濫權、踐踏民主法治、侵害人權。蔡總統經常以中華民國的自由民主為傲，並與大陸相比。可否請蔡總統告訴全國民眾，有哪一個民主國家，可以不說明理由，就限制他們的國家元首在卸任管制出境三年後再延長兩年的作法。這樣作法又與蔡總統批評的集權國家有何不同。

卸任會洩密？ 吳敦義：愛國都來不及了

吳敦義則指出，總統府的公文並沒有寫任何法律依據，而馬英九與他過去執政時，都維護中華民國權益，還簽訂ECFA讓兩岸經貿往來，對國家有貢獻，在執政時有權有責，都在維護中華民國最高利益，現在卸任了，「我們愛國都來不及了，怎麼可能洩密？」蔡總統應將心比心。

對於總統府曾表示延長原因是考量到國家機密公文最低保密期限為10年，馬英九則反駁，如果這是依據，那為什麼不延長7年？而延長2年呢？「這不就對我放水了嗎？」，這樣的做法就是「恣意」，高興怎樣就怎樣，不是法治社會。

「要不要把我們通通禁止算了？」馬英九指出，2年時間很長，管制期內出國都要申請，行程細節都要告訴總統府，蔡總統卸任後也要受這樣待遇，也不應該，卸任總統都不該受到這樣的待遇。

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