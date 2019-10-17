立委︰五千出國管制名單 中科院逕自下架

2019-10-17

近五月出入境數據 和移民署有落差

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院今年五月修正「國家機密保護法」，將退離職涉密人員最長列管年限增至六年強化保密作為。但民進黨立委趙天麟昨揭露，中科院在修法後以重新「精準核密」為由，逕自下架五千多筆出國管制名單，再重新審定的列管名單，不僅近五個月出入境數據和移民署有落差，更有十五人曾赴香港，質疑中科院置國安於不顧。

據了解，現有一萬餘人的中科院，為衡量新制度對所屬人員涉密程度，因此今年五月將五千餘筆列管人員，自移民署出入境電腦資料庫中下架，經評估、核定後陸續重新上架，卻引發質疑。而近五個月前往香港的十五人，都僅是過境，並未入境或進到中國。

根據趙天麟辦公室提供的資訊顯示，中科院五月十七日將所屬五六九七筆列管資料，從移民署出入境電腦資料庫下架。移民署五月底發現後，要求中科院重新上傳，並在六月十八日行文國防部和法務部，法務部七月九日發函國防部「善盡監督中科院之責」，國防部於九月要求中科院重新上架資訊。

空窗期302人出國 其中15人赴香港

立院外交及國防委員會昨審國防部明年度預算。趙天麟質詢表示，軍方稱中科院已上傳一五一六筆，但移民署僅收到一二七五筆。而在今年五月至十月的「空窗期」之間，中科院雖稱有「內控機制」審查，但仍有三○二名涉密人員出境，且有十五人赴香港，這十五人是在香港轉機、入境還是去中國？我方能否掌握啟人疑竇。

嚴德發︰尚無國安問題 會續追查

國防部長嚴德發答詢表示，虛心接受檢討並追究責任，國防部曾召開四次協調會審查名單，目前已有二三一七人完成核密作業。中科院也透過內控機制管理，尚無衍生國安問題疑慮，但國防部會繼續追查檢討。

立法院外委會昨通過臨時提案，要求中科院比照國防部全員管制出境，須上傳有關人員名單供移民署管制。另，國防部的「涉及國家安全人員申請出國辦法」，未將中科院人員納入列管範疇，也應儘速修正。

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