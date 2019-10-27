屢次昨是今非！陳芳明火大砲轟：韓國瑜是韓國愚嗎？

陳芳明認為，韓國瑜是最擁有言論自由的人，昨是今非的做法令人瞧不起。（資料照）

2019-10-27 16:59:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期指出，若當選總統，政府會想辦法補助學子出國遊學1年，事後卻火速反駁「這不是任何的承諾」，作家陳芳明對此砲轟他戲弄台灣選民，「韓國瑜難道是韓國愚嗎？」

韓國瑜今（27）日針對自己提出的遊學政見澄清，他認為這並非任何承諾，對於被外界抨擊「跳票」、「吹牛」，韓澄清自己的說法是指，政府不管花多少資源，一定要培養下一代，希望台灣所有的大學生和下一代，在整個大學的生涯要有1年在外面遊學。

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陳芳明對此在臉書表示，台灣真的是言論自由的地方，「尤其是這位競選總統的候選人，言論更加自由」，隨時隨地都能信口開河，事後也可以馬上自我否認，韓國瑜以為自己是路人甲，覺得自己是路邊攤在喊價。每次說完，又說那不是承諾。

陳芳明強調，「台灣民主是開玩笑的遊戲嗎？台灣選民是可以如此愚弄嗎？韓國瑜難道是韓國愚嗎？」這樣的做法讓人打從心底瞧不起，從故宮文物全部一次展覽，到高山上掛滿國旗，「就可以知道他應該不是台灣人」，這次又改口說遊學不是承諾，「請問這位門外漢是在跑單幫嗎？」

陳芳明臉書全文

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