馮世寬專訪》飛官「出去不見得回得來」 大鵬盼善待退伍軍人

2019-10-21 07:00

〔記者涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕曾任國防部長、漢翔董事長的退輔會主委馮世寬接受本報專訪，暢談退伍軍人出路、軍民互動等多項議題，馮世寬聊到軍人的職業特殊性時，不禁感嘆，飛行員總說「我們出去，不見得回得來」，但「請問百姓有受過這種苦嗎？有講說，太太我今天上班了，我不見得回得來，有嗎？」盼各界能更善待退伍軍人。

馮世寬受訪時提及一個小故事，他表示，他曾到石門水庫一帶，看到有很漂亮的房舍，有種花、有個小院子。當時就有人出來，認出他是國防部長，因此就邀請他入內坐坐。那名人士在大學畢業後拿到公務員任用資格，到石門水庫當管理員，至今沒有搬過家，每天見到的都是青山碧水。

馮世寬話鋒一轉說，至於軍人呢？以漢光演習為例，光前面的整備、部署、測試、校閱，到正式登場、清理收場，「一個半月有回家嗎」？

馮世寬接著說，他過去曾帶一批名為「全民國防促進會」的台中社會人士，到漢翔公司參觀，這些人才知道我國航空工業這麼發達。隨後到台中基地參觀，有社會人士看到戰鬥機，問飛官「你們到空中作戰時，戰場在哪裡」？得到「這裡」的答案，社會人士不懂，因此跑去問他。

馮世寬接著說，「這裡」就是指在空中遇到狀況，要作戰就作戰，而飛行員總說一句話「我們出去，不見得回得來」。這句話後來使參觀的社會人士，在車上討論著，甚至討論未來要如何勞軍。

馮世寬說：「請問百姓有受過這種苦嗎？有講說，太太我今天上班了，我不見得回得來，有嗎？我可能一個半月不能回家，因為有漢光演習，有嗎？」軍人在這種環境成長，退伍後不應得到更優厚照顧嗎？

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